El Padre Jerónimo ha finalizado su caminar

En el inicio del 2018 que se celebra el VIII Centenario de la fundación de La Orden Mercedaria. El Monasterio de Poio fue elegido para conmemorar con diversos eventos la labor y el espíritu mercedario.

Su espíritu de Padre Jerónimo voló hacia La Salvación, en los inicios del año nuevo. En sus 94 años siempre estuvo al servicio de todos, con su sencillez empática, sonrisa, paciencia.

En los años 60 fue mi profesor de Filosofía de las Religiones y Griego. Le he dejado un largo tiempo en olvido. Las añoranzas de las vivencias en dicha comunidad, el recuerdo de sus métodos de enseñanza, me hizo volver al Monasterio. El Padre Jerónimo esperaba mi vuelta.

No solo estuvo a mi lado. Su labor es extensiva a muchos lugares. Poio y la ciudad de Pontevedra han recibido de él todo apoyo cultural en temática bibliotecaria. Muchas generaciones de pontevedreses han saboreado el despliegue espiritual y cultural de los Mercedarios, en los años 50 y 70; llevaron sus cantos por varios países, haciendo a Poyo y Pontevedra un referente de cultura.

El día 27 de diciembre, estuvimos con él. Mostró la biblioteca, comentando todas las inquietudes de los visitantes. Todos los amigos, mi familia, mi nieta se contagiaron de su humanidad, de su espíritu mercedario: "Liberar al ser humano de la esclavitud física e intelectual".

Acaba de sonar el teléfono. El Padre Arsenio me comunica la triste noticia: "Pedro, el Padre Jerónimo se nos fue". Escribo este ensayo confuso y triste. Me he quedado sin mi maestro, amigo y asesor en todas las facetas.

Su sencillez, su experiencia cultural la expandía con clarividencia. Es muy duro para todos: La pérdida de un hombre que entregó toda su vida a la comunidad y a las personas de distintos pueblos.

Se nos fue un gran ilustre en diversas materias. Hombre docto y con carisma. Todos notaremos un vacío en nuestro caminar. Su análisis de documentos, serios, con un amplio punto de miras, comentarios positivos…, se echarán en falta.

El día dos de enero, se celebra la misa funeral a las 16.30 horas en la Iglesia de San Juan de Poio.

"Que la Virgen de la Merced te acoja e interceda por nosotros".