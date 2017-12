El porqué del sí a los presupuestos

Los presupuestos son muy importantes como todos sabemos, y de ello depende el funcionamiento y el desarrollo, no solo de Sanxenxo, si no también de cualquier municipio.

Algunos tildan a los demás y los ubican según lo que votan, a favor o en contra, porque deben de pensar que el futuro de un ayuntamiento se basa en las ideologías o algo parecido. Para mí lo de derechas o izquierdas no tiene sentido en el siglo XXI, pues como hemos visto a lo largo de los años estas peleas de un bando contra el otro no traen más que problemas, unos deshacen lo que otros construyen y viceversa. Es una toma y daca que al final convierte el juego político en un carnaval y nos lleva al panorama político nacional que no tiene desperdicio.

Mientras tanto los vecinos/as de los ayuntamientos pagan sus consecuencias: el futuro se estanca, no se hace nada, no se avanza, no se mejora, pleitos continuos, deudas, plan de ajuste…y esto cansa, hasta a mí. En los plenos la mayoría de las veces no hay debate político sino reproches de unos grupos a otros, y el 90% del tiempo parece tiempo perdido, se reitera y repite lo mismo tantas veces que puede llegar a aburrir.

Lo curioso, es que detrás de las cortinas muchas veces la mayoría coinciden en lo mismo, pero cara al público las cosas cambian, hay que jugar a ser políticos…y así, en muchas ocasiones, el voto de ciertos partidos, grupos o individuos se ve influenciado por lo que dicen los de arriba, o porque no se puede apoyar al rival (aunque a veces tenga razón o la propuesta sea buena)... lo cual, en un municipio no debería ser así, ya que los vecinos son lo primero y no lo que dicen desde la Diputación, la Xunta o Madrid…o a veces simplemente por orgullo o rencores….

Muchos se preguntarán porque voté los presupuestos a favor, pues muy sencillo, como dije en el pleno "prefiero mirar hacia adelante asumiendo un riesgo, que vivir estancado en el pasado". Fui el único que hizo propuestas en las comisiones antes del pleno y en el pleno mismo, sencillas y que se pueden llevar a cabo, y las cuales el alcalde y concejal de economía se comprometieron a llevar a cabo. Estas son: Reactivar la Oficina Municipal de Información Xuvenil (OMIX), dotar a Sanxenxo de un local de ensayo y acondicionar y mejorar las rutas de los Muiños, Castros, Camiño Real,….

Creo que el potencial inversor del concello de Sanxenxo en proyectos va a aumentar en el 2018 sin duda alguna. La forma de pago del crédito a los Rocafort ahorrará dinero al concello (intereses del 0.5% en vez del 4%) y permitirá disponer de los terrenos al momento y no esperar 4 o 5 años hasta finalizar el pago como estaba contemplado.

Algo también muy importante es la subida y mejora de condiciones salariales de una parte del personal del concello (muchos de los que menos cobran). Esto siempre causa revuelo, pero la idea es ir mejorando progresivamente al resto de trabajadores en la medida que la economía del concello lo permita además de aprobar el famoso Convenio Colectivo.

Por lo tanto, además de los compromisos mencionados, creo que estos presupuestos producirán en general un impacto muy positivo en el concello de Sanxenxo, sus trabajadores y sus ciudadanos.

A finales del 2018 se verán los resultados. Feliz Año!