¿Críticos o sumisos?

¿Es malo decir lo que se piensa? ¿No es buena la crítica? ¿Por qué mucha gente solo manifiesta su descontento cuando le tocan algo suyo? Hay gente que sirve para la gestión y gente que no. Hay gente que tiene dotes de dirección pero no asumen responsabilidades por muchos motivos. ¿No es eso respetable? ¿Es que no tenemos el derecho a decir lo que nos disgusta sin la necesidad de asumir la responsabilidad de intentar corregirlo?

Por el contrario, hay otra mucha gente que no sirve para dirigir y asumen cargos de enorme responsabilidad. Igualmente respetable sobre todo si adquieren tal tarea por los votos de la gente, que aunque también se pueden equivocar, son soberanos para ello.

A pesar de ello, ¿no tenemos el derecho a decir lo que pensamos y a criticar a quienes dilapidan el dinero público sin ningún control más que el interés partidista de perpetuarse en el poder? ¿No nos iría mucho mejor como sociedad si todos aquellos que piensan, analizan, reflexionan, sobre lo que es de todos, sobre lo público, se manifestasen sin ataduras personales por intereses propios?

¿No creen que hay mucha gente cegada por la comodidad que les proporcionan quienes tienen el poder de enchufarlos en un lugar donde, y para mayor escarnio, ni siquiera arriesgan ellos? ¿No se dan cuenta que el favor se lo estamos haciendo todos? ¿Los políticos que contratan gente de forma masiva a cambio de votos con dinero público, harían lo mismo si tuvieran una empresa en la que se juegasen su dinero? Y los contratados (enchufados) por ellos, ¿tendrían el mismo rendimiento que demuestran en lo público? ¿Y encontrarían un puesto de trabajo similar en otro lugar?

¿No se dan cuenta que si los votantes fuésemos más críticos con quienes nos dirigen, podrían corregir errores y mejorar en el rendimiento el cual, a su vez, iría en beneficio de todos? ¿Por qué no lo hacen entonces? ¿Por qué se callan? ¿Quizás porque les va bien así? ¿Quizás porque con políticos serios perderían los privilegios de los que gozan ahora?

¿No es mejor morir de pie que vivir de rodillas? Esto es muy fácil de decir, es verdad, pero cada uno sabemos los motivos por los que elegimos una u otra opción, y de todas las que tenemos, elegimos entre ser críticos o sumisos. Particularmente creo que hay más críticos, pero como los independentistas en Cataluña, los sumisos hacen más daño.