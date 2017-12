Cinco productos artesanos

MERMELADAS ELASUN

Se trata de una pequeña empresa que nace en el Somontano de Barbastro. El compromiso con la calidad se erige en la filosofía de esta nueva empresa.

Así, el meticuloso esmero rige cada uno de los procesos de la elaboración: desde la cuidadosa selección de las frutas hasta su sugestiva presentación.

Los ingredientes de las Mermeladas Elasun son 100% naturales, sin conservantes ni colorantes.

El resultado, tras una paciente elaboración, es un producto exquisito, cuya base es la fruta que cada temporada ofrece. Por ello y por su carácter artesanal la producción es forzosamente limitada, lo cual no impide que ELASUN ofrezca una personalísima gama de mermeladas.

Tales como MERMELADA DE LIMÓN AL PEPPERMINT de sabor muy agradable con un toque ácido y a la vez refrescante con un ligero sabor a menta.

Esta mermelada es ideal para endulzar un yogur, una tostada o como acompañante de pescados, quesos frescos o quesos curados.

Esta mezcla en la que predomina el limón es muy recomendable por su alto contenido en vitaminas lo coloca en la cumbre de los frutos sanadores por ser un poderoso antibiótico natural, depurativo y bactericida. Su gran aporte de vitamina C ayuda a reforzar las defensas evitando y ayudando a combatir multitud de enfermedades.

MERMELADA DE CEREZA. Elaborada con Cerezas ácidas, azúcar y limón.

Ideal para desayunos, acompañar quesos, yogures y Tartas.

MERMELADA DE MANZANA Y KIWI con un alto contenido en fibra por contener kiwi y manzana sin pelar, ideal para desayunos.

Debido a los ingredientes que lleva es una fuente importante de vitamina E o tocoferol y aporta también una cantidad de vitamina C. Es rica en fibra, que mejora el tránsito intestinal y entre su contenido mineral sobresale el potasio. La vitamina E posee acción antioxidante, interviene en la estabilidad de las células sanguíneas como los glóbulos rojos y en la fertilidad. El potasio, es un mineral necesario para la transmisión y generación del impulso nervioso y para la actividad muscular normal, interviene en el equilibrio de agua dentro y fuera de la célula.

MERMELADA DE MEMBRILLO AL CAFÉ ideal para acompañar el café del medio día con una pequeña tostada.Y, resulta una combinación perfecta para acompañar cafés, cortados, capuchinos… Ideal para tomar después de las comidas.

Contiene un alto porcentaje de Fibra, Vitamina A, C, B6, Tiamina, Niacina, Riboflavina y folatos, mientras que en cuanto a los minerales están presentes el Hierro, Calcio, Magnesio, Fosforo, Sodio, Potasio, Selenio, Zinc y Cobre.

Estos componentes le brindan cualidades especificas para diferentes dolencias, como el asma, tos, resfriados, bronquitis, diarreas, disenterías, alopecia, dolor de garganta y dolores musculares, entre otras.

TRUFA ZERO

En esta época del año, es el más propicio para la recogida de los primeros ejemplares de Tuber melanosporum TrufaZero. Para Loreto Palafox y su marido Javier la espera ha merecido la pena porque las primeras trufas negras de la temporada son bonitas a rabiar, de buen tamaño, precioso color y una piel perfecta, pero lo mejor está en su interior, carnoso, con un delicioso aroma y un sabor inconfundible.

Por supuesto, esta trufa es ideal para rallarla encima de unos huevos fritos acompañados de unos espaguetis .

Este matrimonio las prepara y envasa para enviarlas a cualquier parte del territorio nacional envasadas en condiciones de atmósfera modificada para que conserven sus características organolépticas durante más tiempo. Y, recuerda, que la trufa es un placer asequible.

También disponen de AOVE con trufa negra, Vinagre balsámico con trufa negra, Queso semicurado de Oveja con trufa negra, Gelée de Limón, Aove y Trufa y Gelée de Tomate trufado.

La trufa es un tipo de hongo subterráneo (hipogeo) que vive en simbiosis micorrícica con determinadas plantas superiores, es decir como no contiene clorofila no puede elaborar sustancia orgánica para su desarrollo por lo que debe extraerla del organismo al que crece unida, a cambio el hongo proporciona a la planta nutrientes, minerales y agua del suelo. Tiene una forma muy parecida a un tubérculo, redondeada, muchas veces con protuberancias y cavidades, y una superficie que puede ser más o menos rugosa, según la especie y el terreno donde se produce. El color varía en función de la variedad, desde el negro a los ocres y pardos claros, posee un aroma intenso muy característico, aunque difícil de definir.

Es rica principalmente en sales minerales –como calcio, potasio, sodio, magnesio…, hidratos de carbono y sustancias grasas, con un alto poder proteico por lo que no solo aporta un gran sabor y aroma a los alimentos si no que también es muy nutritiva.

Hay cerca de sesenta especies de trufas en el mundo, de las cuales en España se comercializan unas doce, siendo las más extendidas la Tuber Melanosporum o trufa de invierno y la Tuber Aestivum o trufa de verano.

EN TRUFAZERO cultivan la trufa de invierno que se recolecta de noviembre a marzo. Tiene una forma redondeada con una superficie "verrugosa" con verrugas en forma de diamante lo que hace que sea conocida como "diamante de la mesa". El color exterior puede variar desde el negro al marrón según el grado de maduración y el interior es muy oscuro con finos filamentos blanquecinos.

La trufa que cuidan y miman estos manchegos de Guadalajara, es la Tuber Melanosporum, trufa de invierno o trufa negra, que es la más apreciada en la cocina por su aroma y sabor; es el único hongo ectomicorrícico comestible cuyo cultivo supone una alternativa económica viable para las zonas rurales.

Tiene un cuerpo –gleba– carnoso y compacto.

Este matrimonio amante del cultivo de trufas investiga en profundidad sobre las características del terreno de cultivo y la meteorología. Comprueban con un rigor extremo las características idóneas para que salgan las mejores Tuber Melanosporum y que se desarrollen en terrenos fundamentalmente pedregosos y en los que la presencia de carbonato cálcico sea abundante, con una altitud entre los 500-900 metros. Es necesario un clima de inviernos muy fríos, aunque sin heladas continuadas, y veranos muy calurosos como es la localidad de Cifuentes donde tiene su sede esta empresa; para el correcto desarrollo de las trufas es muy importante la lluvia en primavera y las tormentas de verano que es cuando la trufa se está formando. Decía Teofrasto en el siglo III A.C.: "Cuantos más truenos hay más crecen."

La trufa se recolecta con perros adiestrados previamente para esta difícil tarea. Pueden ser perros de diferentes razas o cruces entre varias ya que más que la raza lo importante es el adiestramiento. El perro tiene que ser joven, de carácter afable y obediente, a ser posible de tamaño medio y pelo duro para resistir mejor las bajas temperaturas del invierno y el roce continuo contra las matas. Es impresionante observar el trabajo del perro hasta que localiza la trufa y cómo cuando está bien adiestrado una vez encontrada, siguiendo la orden del recolector, se retira y no intenta comerla.

Posteriormente el recolector extrae la trufa con ayuda de machetes especiales que no sean punzantes, mediante los cuales cavará la tierra hasta desenterrar la trufa, la enseñará a su perro y le dará la recompensa, volviendo a rellenar el agujero con la misma tierra extraída.

Debe eliminarse por completo toda la tierra y suciedad adheridas a la corteza, para ello se ponen al chorro de agua fría y se restriegan con un cepillo de cerdas finas y no muy rígidas prestando especial atención a los huecos (puede ser un cepillo de uñas o dental). Nunca deben pelarse.

Las trufas son un producto perecedero por lo que es muy importante su correcta conservación. En casa pueden conservarse en la nevera en torno a 8/10 días y también pueden congelarse.

TRUFAZERO utiliza tecnología de vanguardia para la limpieza y conservación de la trufa en las mejores condiciones de frescura, aroma y sabor.

MAZAPANES Y TURRONES SAN TELESFORO

En la actualidad la regenta la sexta generación de esta familia toledana artesana que lleva desde 1806, elaborando las exquisitas especialidades del mazapán de Toledo: delicias, figuritas, empiñonadas, jamoncitos, pastas imperiales, pastas de almendras, melindres, mancheguitos de yema y chocolate, castañas recubiertas de chocolate, anguilas, marquesas, toledanas...

Estas especialidades son una auténtica delicatessen y representan, mejor que ningún otro producto, el espíritu de la Navidad.

Tenemos a nuestro favor, según nos comenta Director comercial Guillermo Mella, que al igual que las yemas de Ávila, las anchoas de Santoña, la cecina de León, o los Miguelitos de la Roda, tiene "el marketing hecho". Es un producto reconocido a nivel nacional e internacional, como un producto gourmet de primera calidad.

El mazapán de Toledo, se caracteriza por la fusión de dos únicos componentes naturales: almendra y azúcar a partes iguales.

Y como colofón a este trabajo artesano, desde el pasado mes de octubre, se ha inaugurado un nuevo obrador en Toledo, para poder dar servicio a la gran demanda que exige la campaña de navidad.

QUESO PABLO ALONSO MARTIN

Se trata de un Queso artesano puro de oveja, hecho a mano cien por cien natural.

Probando este queso he sentido el sabor de antaño de los quesos que elaboraban este producto los pastores de mi tierra manchega. Este que queso elaborado en Villalpando de forma artesanal con leche cruda de oveja y madurado en bodega. Pablo Alonso Martín, es en la actualidad quien está enfrente y elabora los quesos que le enseño su padre Pablo Alonso Bariego, siguiendo la tradición de los pastores zamoranos. Se trata de una empresa familiar situada en el corazón de la Tierra de Campos, enclave idóneo en la provincia de Zamora, zona ovina por excelencia en la cual el pastoreo de las ovejas, con las excelentes condiciones orográficas hacen posible una inmejorable producción de queso de oveja 100% natural.

La ganadería la componen fundamentalmente, ovejas de raza Churra y Castellana de la que seleccionan la materia prima cumpliendo un escrupuloso sistema de control de calidad de la leche, indispensable para elaborar los mejores quesos de oveja artesanales. Queso de leche cruda de oveja.

Entre la variedad de quesos que elaboran destacan, el puro de oveja reserva serie oro. Se trata de un queso puro de oveja reserva con un periodo de curación superior a los 24 meses. Es su producto estrella, único en el mercado español e internacional. Su sabor es fuerte e intenso, provisto de un buqué insuperable. Su elaboración, curación y conservación se basa en la experiencia del maestro artesano. Lleva innumerables manos de aceite en su corteza y su corte ofrece unos ojos muy pequeños.

De producción artesana limitada elaboran el curado con leche cruda de oveja. Con 4 meses de curación esmerada y con una mano de aceite de oliva virgen en su corteza. Queso con cuerpo pero no fuerte, mantecoso y con presencia de aromas de bodega adecuado para todo tipo de ocasiones. Se puede acompañar con un vino tinto crianza de la zona.

Se elabora únicamente con leche de oveja 100% natural, es por tanto un producto que se hace así mismo con la única ayuda de la buena leche de oveja de la cual está fabricado y de la mano experta del maestro quesero, siguiendo el proceso tradicional.

La temperatura adecuada para consumir oscila entre 20º a 24ºC, por lo que conviene mantenerlo a temperatura ambiente al menos 1 h. antes de ser servido y degustado. De esta forma se conseguirá apreciar las mejores sensaciones en cuanto a textura, olor y por supuesto sabor.

Otro de los más demandados por los clientes, restaurantes y establecimientos gourmet de toda España.

El denominado " viejo", elaborado con leche cruda de oveja, con un mínimo de 12 meses de curación en bodega, dotado de una fuerte personalidad, con un buqué exquisito para los paladares más exigentes. Lleva varias manos de aceite de oliva virgen en su corteza, en su corte se aprecian unos ojos no muy grandes llamados ojos de perdiz. Debe acompañarse con un buen vino tinto crianza o reserva.

MAKARPY

Pastas Artesanas Makarpy, son una empresa familiar dedicada a la elaboración de pastas, pastelería y repostería situada en Mas de las Matas, comarca del Bajo Aragón (Teruel).

La familia Izquierdo Blasco nos se dedica a estos menesteres , desde el año 1979, a la elaboración y venta de pastas hechas como se han hecho siempre, con las mejores materias primas y con el estimulante deseo de conseguir su mejor calidad.

Tanto el equipo gestor como las trabajadoras son mujeres, lo cual ha contribuido a asentar una estructura empresarial sólida.

Sus productos además de ser consumidos lógicamente por clientes de la zona , pero no sólo en Aragón, su principal mercado, sino también en la Rioja, Navarra y la provincia de Castellón.

La empresa posee la calificación de Artesanos de Aragón, que otorga el Gobierno de Aragón; el premio internacional con diploma de honor de la feria Gastronom'93 de Bruselas; y la distinción del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAAM) por aplicar políticas de Responsabilidad Social en nuestra empresa.



Las manos artesanas que elaboran estos cinco productos españoles, son dignos de los mejores restaurantes y establecimientos gourmets de nuestro país.