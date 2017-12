Carta a un custodio

Una vez tuve un Custodio. Sí, uno de esos ángeles que te sorprenden en la oscuridad. Brillan con lucecita propia, así muy suave, muy intensa. Me sorprendió su calidez.

Tenía diez clases de sonrisas y sabía de mitología. Me traía bombones de animales. Yo le regalé un corazón de peluche. También el mío. El de peluche es más seguro, nunca se puede romper. Lo cierto es que aún tiene ambos, no me gusta reclamar cosas. Ni devolver prendas. El suyo habitaba en mi cama, estaba calentito allí, a veces le contaba cuentos. Justo a los pies estaba, como el oso de peluche y los ángeles. El mío, en su mesilla de noche, necesita siete vasos de agua para conciliar el sueño. Es algo que no comprobamos, pero nuestros corazones sí.

El caso es que soy un desastre, un desastre con los ángeles. Ya me pasaba de pequeña, se me rompen, son de porcelana, de nube, una materia delicada, tan hermosa como sagrada. Y yo siempre he sido muy torpe, se me caen los vasos, el miedo. Lo tuve en las manos, latía, era un ángel intenso, fiero, era dulcemente salvaje y además sabía escuchar.

Supongo que humanos y ángeles jugamos en ligas distintas, qué desastre, pero aún recuerdo sus audios antes de dormir. A veces mi infierno pasado chocaba contra sus alitas, a lo mejor le hacía daño, el fuego siempre ha sido así. Qué rabia, odio esas cicatrices.

Por eso quise que volara. O quizá por eso voló.

No me gusta pervertir la esencia de los ángeles, es preciosa. Comen bombones y pizza de queso, sonríen ante un bebé, tienen unicornios e ideas que nunca tuvo nadie más. Besan de modo celestial. Son bellos, muy bellos. Son nobles. Me hacía sentir que yo lo era.

Seguramente nunca sepa que no pensaba en nadie más.

Que me asombró su inteligencia y me fascinó su calor.

Seguramente, sí, seguro, es mejor que no lo sepa. Nunca fui la mujer perfecta, no quiero ser Ángela. Me pesan las alas. A lo mejor es mi lado Perséfone, tengo mitad arriba, mitad abajo, mis lados se desgarran pero nunca es con maldad. Simplemente mi cabeza es poema y mi corazón es batalla, porque es lo que he mamado, porque es lo que me pasó.

Pero nunca, nunca es excusa para quebrar el ser de un ángel.

Qué bestia, me lo cargo todo, los vasos, los ángeles también. Por qué crees que odio usar platos, es por eso.

Soy delicada como un elefante cuando se trata de querer.

Quiero a lo bestia, fuerte, intensa, y también suave, como tus párpados. Es que nadie me había mordido la mejilla jamás. Eso marca, sabes. Pero bueno, supongo es el sello de un ángel.

Supongo que el hecho de que se pare el tiempo es habitual en tu tierra, en la mía no. Yo no sabía que un beso era así, gracias. No sabía que se pudiera hablar con los ojos. Sabes, no pensé que durase, llevo demasiadas mochilas a cuestas, soledad, dolor, linaje, ya sabes que tengo el alma cosida a trocitos, pero la zurcí para ti, para ti, quiero que lo sepas. No me apetece abrirla ahora para ningún ángel, demonio, acaso para nadie más.

Sigo en mi cuevita de letras, es cálida, es cariñosa.

Sabes, puedo mandarte luz desde aquí. Puedo sentirte volar. No te preocupes, que no nos toquemos o que nunca más conversemos no significa que te olvide. Pasaron demasiadas furias, no eran nuestras, pero hirieron.

Yo sigo viéndote muy claro, a través de la oscuridad. Ahí, digno, fuerte, grande, peleando por tus metas. Un camino que es solo tuyo porque yo también tengo el mío.

Quizá convergieron en el punto exacto de la felicidad.

Es bonito haberlo sentido, es un hermoso regalo.

Eh, gracias, no olvides nunca que los cepillos tienen puestas pegatinas de Hello Kitty, ahora ya nunca se pierden, ahora ya no puede esconderlos, brillan en la oscuridad. Coneja custodia la puerta para que no salgan los sueños.

Y por eso sueño contigo.

Qué bonito sería que algún día, en algún punto, mirásemos el mismo cielo.

Qué bonito besar la Luna como si acaso fueras tú.