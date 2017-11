Lecturas desde O Alcouce: casas-museo

As casas museo son espazos adicados á memoria dunha personalidade, situados no espazo en que naceu, morreu ou pasou parte da súa vida. O propósito é amosar as obras e obxectos no marco en que desenvolveu a súa existencia. Xeralmente consérvase parte do mobiliario e obxectos decora­tivos da época, para recrear as condicións de vida e costumes do momento.

A nivel persoal gústame moito coñecer a vida das persoas pero non tanto por morbo senón para comprender mellor a súa obra en base ao contexto en que se creou. É por isto que me gusta ler biografías, como a de Ennio Morricone , Joselito, Andrés do Barro ou Patti Smith, ou os libros con moita carga autobiográfica: Fante, Bukowski, Xulia Alonso, Shmelev, Sabino Torres.

Gústame moito visitar casas museo. Emocionoume moito ver as dúas adicadas a García Lor­ca, na horta de San Vicente en Granada e a súa casa natal de Fuente Vaqueros. Ao parecer está moi chula a casa de Van Gogh en Amsterdam. E este texto ocorréuseme en Catalunya, logo de visitar a casa de Salvador Dalí en Portlligat e o castelo que lle regalou a Gala en Púbol.

Nestes espazos expóñense os obxectos persoais de uso cotián e outros ligados coa súa obra, como debuxos, a biblioteca persoal ou correspondencia. Tamén pode haber obxectos reunidos pola persoa como parte da súa colección privada.

As casas museo queren ser espazos de exposición, recordo e homenaxe. Adoitan estar xestio­nadas por fundacións, xa sexan creadas ou promovidas parte dos seus descendentes, ou ben da man de institucións públicas. En ocasións é preciso levar a cabo obras de remodelación para transformar a vivenda en museo, con reconstrucións para recrear o aspecto que tivo nunha época determinada.

En Galiza temos unha chea delas, con maior ou menor contido. A casa de Pardo Bazán com­parte espazo coa sede da Real Academia Galega. Tamén na Coruña están as casas museo de María Pita, Casares Quiroga e Pablo Picasso, que viviu nesa cidade entre 1891 e 1895.

A nivel persoal as casas museo galegas que máis me gustan son as de Otero Pedrayo, pola importancia que tivo Trasalba xa non só na súa obra senón para toda a xeración Nós, e a de Camilo José Cela en Iria Flavia, pola inxente cantidade de material que contén. Mais posiblemente a máis coñecida sexa a de Rosalía de Castro, a Casa da Matanza, situada preto da anterior. Nos últimos anos o padroado da fundación está a levar a cabo un traballo moi interesante de adquisición, recupe­ración e posta en valor de materiais.

Está moi ben a casa museo de Manuel María, acondicionado para levar a cabo obradoiros infantís, ao igual ca a de Valle-Inclán en Vilanova de Arousa. Pola contra, a casa de Eduardo Pondal en Ponteceso non é visitable. Teño pendente ir á de Wenceslao Fernández Flórez en Cecebre, á de Manuel Antonio en Rianxo, ou á de Uxío Novoneira en Parada do Courel. Tamén poden ser curiosas as de Vicente Risco en Allariz e a de Ramón María Aller en Lalín.

Chámame a atención a de Víctor Corral en Begonte. É un escultor que ten parte da súa obra exposta no xardín e no interior da súa vivenda, aberta a quen a queira visitar. Outro caso particular é a casa museo de Cristovo Colón en Portosanto. Desde hai anos lévanse a cabo estudos sobre a presunta orixe galega do mariño este. A Casa da Cruz foi inaugurada en 2010, logo de restaurar a vivenda que levaba anos abandonada.

Un dos meus maiores desexos é ir ao concello de Torricella Peligna, nos Abruzzo. Alí celébra­se desde 2006 un festival adicado a John Fante. Fante naceu en Colorado, Denver, pero na vila na que naceu o seu pai celébrase cada agosto un encontro na súa memoria.

Para cando unha casa museo en Pontevedra? Temos unha eiva enorme nese campo. Nin se­quera hai placas indicativas nas casas natais de Valentín Paz Andrade, Filgueira Valverde ou Sabino Torres. Tampouco se indica onde viviu Castelao na rúa da Oliva. Se cadra o máis semellante é o despacho de Méndez Núñez simulado no museo provincial.

"Outeiro de Rei, abril de 2016"