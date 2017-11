Tres recomendaciones vitales cuando vas a estudiar un nuevo idioma

En la época en la que vivimos, el conocimiento no es un lujo, de hecho, un lujo sería desechar las oportunidades de aprendizaje que tenemos. Por eso es que hay que hacerse conscientes de ellas y aferrarnos a ellas apenas se nos presenten. Para ser competitivo en cualquier área donde te desempeñes debes tener cualidades que te hagan sobresalir del resto y una de ellas -no la única-es hablar más de un idioma. Aprende cómo destacarte y ser el mejor en lo que hacer en Gananci.

En muchos países es prácticamente obligatorio hablar dos idiomas, mientras que en otros su población habla solamente uno. Si estás pensando seriamente en aprender un nuevo idioma, pero no terminas de decidirte, a continuación, encontrarás ciertas claves que te servirán de mucho al embarcarte en esta nueva aventura.

-Tómatelo en serio: una de las cosas más importantes para aprender un nuevo idioma es la disposición que tengas. Si crees que va a ser muy fácil y no tienes tiempo para dedicarle o no estás dispuesto a ser lo suficientemente responsable para cumplir con las asignaciones, prácticas y demás, es preferible que hagas algo más en tu tiempo libre.

Una de las razones por las cuales todas las personas con acceso a educación no la aprovechan es porque tienen otras prioridades que anteponen al compromiso de aprender. Así que no se trata simplemente de tener el dinero para inscribirse en una escuela de idiomas o pagar a un profesor privado. La seriedad que le pongas será proporcional tu crecimiento en el nuevo idioma.

-No dejes de practicar: algo vital para que el aprendizaje de un idioma diferente es la práctica constante y la exposición al nuevo idioma. Por esa razón es que las personas que se mudan a otro país aprenden el idioma así no hayan tenido una base previa de manera más rápida que aquellos que lo estudian en institutos.

Así que al tomar la decisión de aprender un nuevo idioma debes tomar la decisión también de empaparte de la cultura que rodea a ese idioma. Debes relacionarte con personas nativas, escuchar su música, ver sus programas, películas, leer libros que ya hayas leído en tu lengua materna, pero en el idioma nuevo, entre otros. Una de mis tácticas es colocar el idioma de mi teléfono en el idioma que quiero aprender, todo esto con el fin de volverte menos ajeno al nuevo idioma.

-No rendirte: si aprender un idioma nuevo fuera algo fácil todo el mundo hablaría varias lenguas, pero no es así. Como todas las cosas buenas, requiere de un esfuerzo. La clave para que puedas volverte una persona políglota es que no te desesperes al principio cuando te cueste, cuando no entiendas, cuando repruebes algún examen o cuando te de pereza realizar las asignaciones.

En esos momentos, mantén tu objetivo en mente y no te rindas, así lograrás tener éxito en cualquiera de los ámbitos que te propongas, sin perder la visión y sabiendo que para obtener beneficios muchas veces hay que hacer cosas que otros no están dispuestos a hacer. Esto es lo que hace especial a los que logran sus metas.

Cuando aprendes un idioma nuevo te sentirás mejor contigo mismo y la cantidad de puertas que se abrirán gracias a esto es increíble. Si no sabes inglés, mira en Gananci los beneficios de aprenderlo, seguramente encontrarás elementos que ni te imaginabas.

Por otro lado, si ya sabes un segundo idioma, aprender un tercero será mucho más sencillo para ti. Si tienes la oportunidad de seguir creciendo, no la dejes pasar ya que encontrarnos a una persona bilingüe es algo común, pero toparnos con alguien políglota definitivamente se convierte en una anécdota por su rareza, en el buen sentido de la palabra.