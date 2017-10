Aventuras desde O Alcouce: 'Fariña'

Cando comecei coas Lecturas desde O Alcouce, un dos primeiros libros que comentei foi Fariña de Nacho Carretero. En maio comezaron a rodar unha serie baseada no libro, e pensara en presentarme ao casting, pero por entón estaba a traballar e non era compatible. Precisamente no curro, nunha distribuidora de libros, fun vendo como o meu exemplar da primeira edición ía que­dando vello coa aparición de novas reimpresións. O libro ía collendo sona, ben merecida.

Hai dúas semanas un amigo mandoume por whatsapp un cartel: pedían futbolistas con pelo longo para a rodaxe na serie. Ese era eu: melena, podía deixar bigote... pasaría perfectamente por un dos xogadores varudos que nos anos 80 levaron o Cambados de Sito Miñanco a segunda B. Mandei unha foto e ao cabo dunhas horas respondéronme da produtora, dicíndome que xa rodaran as escenas de fútbol pero que podía ir igual de figurante, a facer de braceiro nunha descarga. A tope!

Citáronme preto de Noia ás 4 da tarde. Era a primeira vez que deixaba bigote para un traballo, e o mellor era a sensación agradable de comezar un novo curro. Adoro a inestabilidade laboral e co­ñecer novas experiencias. Un dos meus libros favoritos é Factótum de Charles Bukowski, onde fala das súas vivencias en curros diversos.

O propio día pola mañá chegoume un correo co contrato laboral en formato dixital e un certi­ficado conforme eu fixera un curso de riscos laborais aplicado ao audiovisual. Viva o século XXI, supoño. Había cotizar polos días de rodaxe, pero a merda era que unha ETT quedaba cunha ración do pastel. Isto dáme rabia.

Achegueime ao lugar onde me citaran. Xuntámonos os catro braceiros e leváronos a peiteado, maquillaxe e vestiario. Dixéronme que non me facían falta retoques, e asignáronme a roupa. Uns vaqueiros de campá que me apertaban na barrigola, marcando culete e co tiro alto. Un xersei negro fermoso, de punto coas costuras bastas, e unha chaqueta de pana toda poderosa. De calzado, unhas botas camperas gastadas, chulas pero incómodas. Era o rei do mambo.

Déronos indicacións xerais: nada de levar o móbil ao set de rodaxe; nada de subir ás redes so­ciais fotos da rodaxe; silencio mentres se gravaba; obedecer as ordes da axudante de dirección. Si. Lograron inculcarnos o chip de que estabamos alí a traballar.

Quedamos agardando nunha carpa mentres se facía de noite, co viaduto sobre a ría de fondo. A carón había aparcado un Renault Alpine de 1986 azul, fermoso, e fixemos unhas fotos con el. Chovía, e tivemos que meternos na carpa. Xa de noite, chamáronos.

O asunto era sinxelo. Dentro dunha nave, antigo estaleiro de J. Losada, estaban dúas planado­ras. Nós eramos do clan de Sito Miñanco. Había un feixe de caixas de Marlboro de batea que tiña­mos que mover dun lado a outro pasándonolas en fila india. A radio soaba de fondo: escoitabamos unha mala noticia e parabamos, sorprendidos, pero Sito dicía "A traballar", e seguiamos. As caixas en teoría pesaban dezaseis quilos, pero en realidade debían andar polos tres, así que tiñamos que simular que faciamos un esforzo. Iso era todo o noso papel. Fixemos un par de probas; xiramos 180º para que as caixas estivesen de cara a cámara. Rodamos un par de tomas. E rematamos o día. De feito creo que nin sequera vou saír, porque un barco me tapaba.

Regresei dous días despois. Avisaron de que levásemos calcetíns gordos e abrigo, pois iamos rematar ben entrada a noite. Eramos un grupo de catro braceiros, e estaban tamén Pepo Suevos, Tristán Ulloa e Javier Rey. Iamos nunha planadora remolcada por un tractor. Suspendérase unha descarga por mor da tormenta. Logo dunha pausa, de novo ao set. Nesta ocasión estabamos a cargar as planadoras de caixas de cartón para ir a alta mar a coller a farlopa. Tivemos que agardar un anaco a que subise a marea, e estiven de parola co dono e piloto da lancha.

Outros dous días despois, regresei. Nesta ocasión en Boiro, en Beluso. O vestiario foi máis cómodo que os días anteriores, e a espera menor. Xa no set, chovía ás cuncas e comecei con mal pé pisando unha fochanca embarrada. A escena era ben curiosa. Eu ía ao volante dunha furgoneta Mer­cedes Benz MB140 de 1983, á cabeza dun convoi, seguido dun 124, outra Mercedes e un Renault Fuego. Dentro da nave quedaba o Toyota Celica de Sito Miñanco. Entrei na furgoneta a escuras. As marchas entraban como o cu; polo menos o pedal de embrague deixábase coller o punto rápido. As fochancas fixéronme patinar un pouco. Tiven que regresar de cu á nave. Outra toma, xa mellor, que foi válida. A positivar!

Na semana seguinte fun rodar outros tres días. Era o macroxuízo da operación Nécora, o que incluía 65 persoas de figuración: policías, gardas civís, avogados, xornalistas, público, nais de Érguete...

O luns rodamos os exteriores na Escola de Hostalaría de Compostela. Déronme un pantalón vaqueiro cómodo, unha camisa de manga longa fardona e medio morada, e unha chupa marrón cun tacto curioso. Tiñamos que rodar a entrada no xulgado. Chegabamos seis braceiros xunto con Oubiña e tres charlíns. Iamos esposados de dous en dous, escoltados pola policía, e detrás nosa viñan os avogados, entre eles Pedro Ventura, que se detiña a falar coa muller e a filla de Charlín. Fixeron varias tomas, entre elas unha das zocas que levaba Oubiña.

Nós eramos figuración e estabamos caladiños, pero os actores estaban todo o tempo de cara­llada. Carlos Blanco como Oubiña, Morris como Manolo Charlín e Xulio Abonjo e Touriñán como os seus fillos. Tamén estaban por alí Tito Asorey, que facía do avogado, e Isabel Naveira e mais Luísa Merelas como as Charlín.

A segunda parte da rodaxe foi máis interesante. Rodabamos a chegada aos xulgados en auto­bús da benemérita, con xornalistas a gravar e as nais de Érguete a nos insultar, entre elas Carmen Avendaño. Mentiras do cine: o autobús estaba pintado coas cores da garda civil só polo lado que daba a cámara. Despois de xantar mudamos a roupa e rodamos a saída do xulgado, xa felices e absoltos.

O martes e o mércores rodamos en Noia os interiores do xuízo, no Liceo. Eramos de novo 65 persoas de figuración. Para ler nos tempos mortos levei Hollywood de Charles Bukowski, no que conta a súa experiencia como guionista do filme Barfly. Moi acaído.

Tardamos un anaquiño en comezar a rodar, pero despois foi bastante fluído. Asignáronnos si­tios nas cadeiras dos acusados, e fomos rodando planos correspondentes a días diferentes, con cadanseu cambio de vestiario e de sitio onde sentar. Eran as declaracións de Portabales, o traidor, e Oubiña, facendo o pailán con chulería, e Esther Lago moi ben caracterizada. O peor de todo era que no interior había xente fumando (o xuízo tivo lugar en 1993, claro), e picaban os ollos e a gorxa.

Nestes seis días aprendín un montón, desde como se montan os raís para un travelling con cuñas de madeira, a como as axudantes de dirección dan indicacións á figuración. Tamén resultou ben curiosa a iluminación e ambientación, como o atrezzo simulando a oficina de Sito Miñanco.