Sanxenxo a principios del siglo XX

Ya tenemos segunda parte y muy interesante. Celestino Vieitez nos vuelve a trasportar en el tiempo con su Crónica periodística del municipio 1901-1905, esta vez al Sanxenxo de principios del siglo XX. Como en mi artículo escrito sobre la primera parte (1837-1900), usaré frases de este libro y algún comentario.

1901

"Más de 600 embarcaciones se manifiestan contra la traíña auspiciada por los catalanes, a la que acusan de esquilmar las rías". "Viva el xeite!. Fuera los traineros!" Muchos catalanes vinieron a Galicia y aquí establecieron empresas de pesca, conserveras,... Estos años serían complicados pues las traíñas perjudicaban seriamente al arte tradicional del jeito de la que vivían decenas de miles de familias en Galicia. Un titular de prensa lo deja bien claro: "La asociación de marineros de Portonovo amenaza: Antes tendrán que pasar por encima de nuestros cadaveres". Era muy simple: comer o morir de hambre.

"Mil mujeres cercan el ayuntamiento de Sangenjo"' "Dos mil marineros de Sangenjo, Portonovo, Marín y Rajó, secundaban a segunda fila el propósito de las mujeres". Menudo poder de convocatoria para luchar por los derechos de todos. Hoy no se ve tan a menudo.

"Y por ultimo, en el lugar de Portonovo, de la parroquia de Adina, término municipal de Sangenjo, hubo otra de estacazo limpio". Las formas han cambiado pero discusiones sigue habiendo en todos lados.

"Las lluvias de estos días se extienden a varias comarcas, y esto asegura las cosechas de legumbres, las frutas y hortalizas y el pasto para los ganados". Vivir de la tierra que uno trabajaba con sus propias manos era muy normal por aquellos tiempos.

"Comarca incomparable que, sin género de duda, será muy frecuentada por los bañistas que del interior de la Península concurren a Galicia...". No se equivocaron, Sanxenxo es hoy en día un sitio turístico referente no solo en Galicia sino a nivel nacional. Falta potenciar el turismo por las siete parroquias de Sanxenxo y desestacionalizarlo.

"Una pobre labradora de Sangenjo, que había ido á recoger leña al monte, dejó solo en casa a un niño de tres semanas de edad...". Esta frase ilustra como desde siempre el papel de la mujer ha sido fundamental en la sociedad gallega por su trabajo dentro y fuera de casa, por su labor de madres, etc.

1902

"Con motivo de los próximos Carnavales, la Asociación de Marineros de Sangenjo está organizando una comparsa que constará de 100 socios y llevará por título La Capa en el Siglo XX". El Carnaval, su desfile, comparsas,... siguen siendo un gran atractivo de la oferta lúdica de Sanxenxo a día de hoy.

"El Plan de carreteras contempla su paso por Sangenjo". Es la eterna carretera de Pontevedra al Grove cuyo tramo Sanxenxo-Portonovo no se terminaría hasta 1937. Hoy en día hay autovía pero siguen los problemas de tráfico en temporada alta.

"Un paso de gigante para nuestro futuro turístico". Titular que se refiere a la entrega del Balneario de la Toja al estado y las obras que se relizarían en dicha isla.

"Solicitan el registro de 20 minas en Villalonga". Eran minas de hierro en la zona de A Arnosa. Hoy esta zona es una reserva de aves marítimas que pertenece al Complejo Intermareal Umia-OGrove. Aquí también se extraía arcilla para varias fábricas de tejas (telleiras) y de ladrillos que fueron de gran importancia para el desarrollo económico de la zona. Una de estas fábricas restauradas es el Centro de Interpretación de As Telleiras.

1903

"...puestos públicos y derecho de matadero o deguelle de reses vacunas en el año actual...". Hay tradiciones y trabajos en Galicia que se han o están perdiendo como la famosa matanza del cerdo, los mercados de animales, el trabajo de los campos, oficios tradicionales (zoqueiro, afiador,...), etc.

"Contrajeron matrimonio en Sangenjo, el comerciante de Marín don Wilfredo Rocafort y la señorita Balbina Dadín". Curiosos los nombres que se usaban de aquella, no tan comunes a día de hoy. Este año 2017, antes de verano, la problemática por la reforma de la Ave. Luis Rocafort, llevaría a la rotura del gobierno tripartito en Sanxenxo y la toma de posesión del actual alcalde. Por cierto, Luis Rocafort que había sido presidente de la Diputación de Pontevedra entre 1951-1958, murió en Sanxenxo en 1967.

"Habiendo sido hallado boyando en el mar, por el Sur de la isla de Ons, un bocoy vacio, por el patrón de la lancha nombrada Umbelina...." Los bocoys se han usado normalmente para conservar y trasportar nuestros famosos vinos. Sin duda la Isla de Ons con su Burato do Inferno y las Islas Cíes con su Playa de Rodas son de lo más espectacular que puedes ver en las Rías Baixas.

"Los republicanos de Sangenjo asisten a un mitin en Pontevedra". La política actual está que arde a nivel nacional y en Sanxenxo no es para menos. Se pasó de un gobierno monopartito a uno cuatripartito en 2015, a un tripartito en 2016, un bipartito en 2017,... ¿qué será lo siguiente?

"Arriendo de casas para veraneantes. Se alquilan dos casas para la temporada de verano amuebladas,...". Esto demuestra que los alquileres ya vienen de lejos en Sanxenxo. Ahora la Xunta de Galicia intenta regular esta actividad con un decreto para la ordenación de apartamentos turísticos, viviendas turísticas y viviendas de uso turístico en la Comunidad Autónoma de Galicia , el cual, está trayendo más que una polémica.

"Mañana sábado á las seis saldrán en carruajes para Sangenjo y el Grove...". Ya ha llovido, los carruajes ya no se ven ni aún el AVE en Galicia!

"El maestro de Portonovo cobrará 625 pts anuales". Ahora tenemos euros y el salario mínimo es un gran tema de debate.

"MILAGRO!!! Obras en Sanxenxo". Esta noticia se refería a la construcción de un muelle o espigón en Sanxenxo. Hoy tenemos el Puerto Deportivo Carlos I. Sanxenxo fue famoso por su boom urbanístico descontrolado y la crisis de este sector pegó duro aquí también.

"Por el ministerio de Marina se acaba de dictar una Real Orden disponiendo que con los dos distritos marítimos de Sangenjo y Marín se forme una Comandancia de Marina de segunda clase, que se llamará de Pontevedra y tendría su capital en Marín". Marín, al otro lado de la ría, es vecina de Sanxenxo y recibe cada año al Rey y al Juan Sebastian Elcano por el Día del Carmen.

1904

"Poco a poco el turismo se va asentando en nuestro municipio. Se comenta que en pocos años tendremos incluso un hotel (Amén)". El hotel Terraza se fundó en 1915 y aún sigue funcionando y llevado por la misma familia. Hoy Sanxenxo está repleto de hoteles, los augurios fueron más que superados.

"En el ayuntamiento de Sangenjo, parroquia de Villalonga, se vende una partida de 300 castaños en pié, a propósito para construcciones..." Los bosques gallegos de carballos, castaños, sauces,... son bellos, pero la introducción del eucalipto en Galicia cambió el paisaje e hizo desaparecer la mayoría del bosque autóctono.

Alguién propone "que se establezca en algunos puntos de la región un servicio de palomas mensajeras ya que las comunicaciones son escasas". La comunicación ha cambiado bastante y ahora la mayoría es vía electrónica e instantánea, aunque hay que mejorar la conexión a internet en todo el ayuntamiento. Ahora los plenos de Sanxenxo ya se pueden ver en directo en Youtube!!!

"Inesperada visita del ex-ministro Gónzález Besada y esposa". Augusto Gonzalez Besada era muy apreciado en Sanxenxo y alrededores porque peleaba del lado de los marineros en el conflicto con las traíñas. En el presente, Sanxenxo es lugar de visita obligada para el presidente del gobierno Mariano Rajoy, uno de los hombres más ricos del mundo (Amancio Ortega), el Rey Emérito Juan Carlos I, etc.

"Francisco Franco en busca y captura". Llama la atención el titular pero no es el Franco que vino luego y todo español conoce.

"Por ser conocida de todos la posición topográfica del Santuario no me detengo á reseñarla; solo le diré que en aquel día estaba magestuoso y bello..." Esto no ha cambiado, se refiere a la hermita y playa de la Lanzada. Un lugar de disputa entre Sanxenxo y El Grove, lugar de peregrinación con el baño de las nueve olas, su yacimiento arqueológico y la ya famosa Cornelia, etc. Un sitio místico y de fotaza para muchos "me gusta". Hasta tienen su mejor banco del mundo.

"....para que no se permita que estén abiertas las tabernas después de las once de la noche, ni los cafés después de las doce de la misma". Ahora hay pocas tabernas de las auténticas, pero tenemos más furanchos, loureiros, etc.

1905

Un titular decía: "Carretera a Portonovo y obras del Puerto". Décadas más tarde se construiría el antiguo muelle de Portonovo usando piedras extraídas de la cantera en Area de Agra (parroquia de Dorrón), que sufrió un derrumbe en 1957 en la que hubo varios muertos y heridos. Area de Agra es ahora una de las calas preferidas para los yates que visitan la Ría de Pontevedra.

"Robo en la casa rectoral de Bordones,... El criado del cura se gastó el dinero en comprarse un traje, un reloj y unas botas". Los ladrones modernos ya van con traje, corbata y con buenos relojes.

"Regreso del alcalde tras visitar París, Lyon, Burdeos, Madrid, etc." Lo de los viajes no ha cambiado mucho.

"Desde el año 1892 viene considerándose en estado de inminente ruina el templo parroquial de este pueblo". La iglesia de Sanxenxo se reformó y guarda algún tesoro. El Nuevo Templo de Sanxenxo se terminó en 1976 gracias y fue iniciativa del ya fallecido párroco Don Ramón.

"...la constante emigración que se observa, más que en esta villa, en la de Portonovo, en donde apenas quedan hombres". Los sacrificios de tantas familias que se separaron por la necesidad, por sobrevivir, buscar mejores oportunidades..., la emigración de los gallegos y el nacimiento del término "Morriña".

"El señor Orge pasa a estar entre los mejores alcaldes que ha tenido esta villa". Otra pregunta bien distinta es ¿cuales fueron los peores desde entonces?

"Hoy tiene lugar en Sangenjo la fiesta de San Ginés, patrón de aquel pueblo". Así es, un día festivo que junto a Santa Rosalía, el Día del Turista y su Sardiñada Popular, la fiesta de la cebolla,.... se siguen celebrando cada año.

"Ha quedado terminada la instalación de un reloj público en la Casa Consistorial, y funciona con normalidad". Muy típico en todos los ayuntamientos.

"En la mañana del 21 y en un molino próximo a Sangenjo, fueron mordidas por un gato rabioso del mismo molino, la dueña de este, una hija y la vecina". La rabia era una amenaza muy real entonces. En Sanxenxo se han recuperado varios molinos y esperemos se pueda distrutar pronto de varias Rutas de Molinos por las diferentes parroquias del ayuntamiento.

"Desde hace muchos días está siendo extraordinaria la cosecha de la sardina en Sangenjo,..." "Marineros viejos dicen que no acuerdan cosecha igual, sobre todo porque la pesca es general; se quejan de la infinidad de dinamitas que echan a la mar barcos de otros puntos, con lo que hacen desaparecer la sardina, de la poca vigilancia de las autoridades para impedir este abuso". Con el paso de los años se esquilmó la sardina y se acabaría con el uso de la dinamita, pero mucho destrozo ya estaba hecho.

Me preguntó que nos deparará el siguiente número de estas crónicas periodísticas de Sanxenxo.