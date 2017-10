Festa? da Hispanidade

Vaia por diante que respecto a calquera persoa que o pasado 12 de outubro festexou o seu sentimento patriótico. A miña patria é outra, é Galicia, mais respecto profundamente o noso Estado e os seus estamentos. Estamentos que son de todos e todas, como son o exercito e a policía.

Sobre isto si me preocupan xestos e simbolismos. Preocúpame a politización do desfile deste ano, feita a conciencia e con coñecemento de causa. Preocúpame a lectura e o énfase feito dende a TV pública de moitas partes do desfile. Acaso esquece o goberno e os partidos da oposición: PSOE e Ciudadanos, socios precisos, as "Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas de España" que din que o exercito é necesariamente apolítico. Coido que están a pasar unha liña vermella desas que eles tanto gustan de poñer ás negociacións. Ala eles coa súa irresponsabilidade.

Un capitulo especial merece o uso político da Policía Nacional, teño moitos amigos neste corpo e sei da súa profesionalidade e entrega. Dóeme como cidadán que sexa este precisamente o primeiro desfile no que participan, xa sabemos con que intención e para alimentar que posicións, dóeme porque usase partidariamente un corpo digno e profesional.

Pregúntome si a presenza da Policía Nacional non tiña máis sentido depós da súa actuación no 11M, non era máis lóxico e máis inclusivo, recoñecer daquela a súa labor? Ala eles coa súa responsabilidade, notouse moito o que buscaban.

Coido que é moi grave que o presidente do Estado, estea permanentemente actuando como presidente do Partido Popular, tomando decisións con fondo electoral e partidista. É irresponsable.

Tampouco escapa o compadreo entre PP e PSOE incluso con ZP e González presentes, demostrando que os posibles cambios de fondo que afectan o seu status quo de moqueta é mellor defendelas xuntos, só espero ver o señor Felipe González, que levaba moitos anos sen asistir e partillaba moito co señor Feijoo, no desfile de Colombia así vai demostrar un pouco de credibilidade como cidadán colombiano que tamén é. Como líder social xa fai tempo que a perdeu.

Aínda hoxe me sorprende o uso partidista dos estamentos do Estado, que iluso, pero aquí están fallando no fondo, se buscan pechar filas con manobras tan bordas e pobres coido que lles vai explotar nas mans, a xente non é tan parva. Ese día certifiquei que quero ser máis Europeo, máis Castrexo e menos Hispano.