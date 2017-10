¡SOS! Que nos dejan morir

En el Concello de Portas (Pontevedra) existen dos plazas de médico de Atención Primaria. Sin embargo, desde hace casi seis meses, la mitad de los habitantes, estamos SIN MEDICO DE ATENCION PRIMARIA, a causa de baja laboral de uno de los titulares.

Muy esporádicamente, y sin organización previa aparece un médico sustituto y diferente. La mayor parte del tiempo nuestras dolencias tienen que esperar a que el titular restante, desbordado de trabajo por sus propios pacientes, nos haga un hueco en su agenda, lo que normalmente supone varios días. Ante esta situación, los dolientes llamamos desesperadamente al teléfono del Centro, qué a menudo suena, sin que nadie del otro lado conteste. ¿Quien se responsabiliza cuando fallece una persona por falta de atención primaria?

El máximo exponente de este desaguisado ocurrió el pasado viernes 13 de Octubre, cuando a primera hora de la mañana se presentan a las puertas del Centro de Salud para dar servicio, una sustituta del conserje, un sustituto del médico y una sustituta de la enfermera (las 3 únicos profesionales del día). ...La gente se amontona a las puertas del Centro y no aparece la llave, los profesionales la buscan en el Centro Médico más próximo, en donde al parecer suele dejarse, y no está, comienzan un "vía crucis" de caminos buscando la llave del Centro de Salud y finalmente apareció en "su sitio", UN BAR DEL PUEBLO.

Esto podría ocurrir en una "Republica Bananera", pero en un Estado de Derecho correspondiente a una Democracia Europea es INACEPTABLE.

A continuación al médico no le funciona el ordenador, y la enfermera empieza a llamar a los pacientes por una lista que no era la del día. ¡Un Caos!

Y es que Portas es un pueblo con mucha cultura de bar, y digo yo que será por eso que se desviaron las llaves de la salud al bar, igual si nos las bebemos nos ahorramos el servicio.

Sé lo que es tener al cargo a una persona enferma, porque lo sufrí durante años, en los cuales la encomiable profesionalidad de mi médico de cabecera, el Dr. Torres Salgado, me allanó el camino, mas allá de lo deontológicamente exigible, evitando traslados innecesarios del paciente, ingresos hospitalarios, evitando mas gastos al erario público y penosidad al paciente y su entorno, pero sobre todo dando una confianza y tranquilidad al enfermo y su familia que hoy con el sistema "desmontado" por el SERGAS, es casi una utopía.

Sin embargo, los ciudadanos seguimos pagando impuestos y cada vez más, por pésimos servicios, y siendo conscientes de que nos roban nuestro dinero y sudor, algunos llegamos al terrible convencimiento de que estamos pagando por y para nuestro puro exterminio.

Exigimos a los políticos y autoridades sanitarias responsables, que restituyan la salud al Centro de Atención Primaria de Portas necesaria para nuestra supervivencia y dignidad.

Lucía Latorre, usuaria del Centro de Salud de Portas