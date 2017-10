La lactancia materna y el trabajo, ¿son compatibles?

Una de las encrucijadas por las que pasan gran cantidad de mujeres es la de estar en su etapa productiva siendo exitosas en un trabajo demandante y tener el deseo de formar una familia propia, pero a la vez sin descuidar ninguno de los aspectos de su vida.

Si tú eres una de estas mujeres poderosas, emprendedoras y responsables, mira en Gananci las 5 cualidades que definen el liderazgo femenino para que puedas seguir creciendo en el área profesional.

Se podría decir que esta etapa se convierte en la de los malabares, porque no es nada sencillo equilibrar la vida profesional con las ganas de ir creciendo en el aspecto personal, porque muchas mujeres tienen en su lista de superación ese deseo de ser madres y traer nuevas vidas al mundo.

Sobre todo, el momento de nacimiento es un punto de inflexión. Cuando ya ha llegado el momento de volver al trabajo pero las responsabilidades para con el nuevo integrante del planeta son mucho mayores que cuando lo llevábamos en el vientre. Se viene la duda de la lactancia materna ¿Renuncio a ella o qué hago?

Ha habido -y hay- campañas en pro de esta práctica debido a la importancia que tiene amamantar a los infantes. La Organización Mundial de la Salud la ve como una de las maneras más certeras y efectivas de reducir enfermedades en bebés. Además, hay que tomar en cuenta que ninguna de las fórmulas o leches que venden casi como “sustitutos” no contienen los anticuerpos presentes en la leche materna.

En los primeros 6 meses de vida del bebé, la lactancia materna debe ser el alimento exclusivo con el fin de que estos crezcan sanos, fuertes y con los nutrientes que necesitan para su desarrollo integral.

Según datos de la OMS, la lactancia materna también tiene beneficios a largo plazo en la salud de los individuos, incluso hasta la adultez. Esto basándose en estudios que señalan que los adolescentes que fueron alimentados con leche materna son menos propensos a padecer enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2 y tienen menos riesgos de sufrir sobrepeso u obesidad.

Por otro lado, los bebés no son los únicos beneficiados con la lactancia. Las madres también obtienen resultados favorables como la pérdida de peso, menos riesgo de sufrir depresión postparto, sirve como método anticonceptivo (aunque no 100% confiable) durante los 6 primeros meses del lactante y también disminuye el riesgo de las madres a sufrir diferentes tipos de cáncer.

Seguramente podrías enumerar incluso muchos más beneficios que aporta la leche materna tanto para el bebé como para la madre, pero el meollo del asunto es combinar el trabajo con esta actividad. Tienes toda la razón. La buena noticia es que sí se puede, la clave es no dejar de producir el preciado producto y esto se logra estimulando las mamas periódicamente.

Si tu bebé está recién nacido, lo más común es que se alimente cada dos o tres horas, si ya es momento de que vuelvas al trabajo debes idear un plan de acción que garantice la leche natural al infante.

Para esto necesitarás un poco de dedicación extra mientras estés laborando ya que debes hacer pausas (cada dos o 3 horas, el tiempo en que estaría comiendo tu bebé) para estimular las mamas y realizar la extracción en un envase que deberás etiquetar con la fecha y hora de la leche, la cual deberás mantener refrigerada hasta poco antes de su consumo.

Si no te sale mucha leche no te asustes o desesperes, lo importante es que no dejes de estimular las mamas ya que si dejas de hacerlo no vas a producir el alimento más importante para tu hijo. Los primeros seis meses, como ya mencionamos este es el alimento exclusivo perfecto, por encima de cualquier fórmula cara que te vendan como milagrosa.

Si crees que al regresar a tu trabajo no podrás llevar a cabo tu plan de acción, ni permiten que te lleven al bebé para que lo amamantes directamente o te ponen trabas (que son ilegales, por cierto) mira en Gananci estas ideas para ganar dinero sin que debas salir de tu casa y puedas seguir amamantando a tu bebé hasta que ya no lo requiera.