Alternativa, ideas y profesionalidad del socio

No siempre lo continuista, con la explicación, e incluso a veces excusa, de conocer algo desde dentro, es siempre lo mejor, es más, en mi humilde opinión cuando las cosas son así suelen estar bastante contaminadas y adoctrinadas, palabra muy empleada actualmente, por la herencia recibida. Una herencia que se ha ido extendiendo y que no ha evolucionado, pero claro, llega la campaña y entran las prisas, llega la campaña y las soluciones llegan tarde, muy tarde, ya.

Cierto es, y vaya esto por delante, que por motivos personales no he podido asistir a la presentación de una de las candidaturas, aunque hoy en día la información llega fácilmente, y la que llega, en palabras, es muy bonita, aunque viene lastrada por el no haber hecho, o no haber querido, o incluso el no haber podido hacer cosas, ya no digo hacerlas bien, que sería lo ideal, pero por lo menos intentar hacerlas, por eso digo que cuando llegan ahora, en campaña llegan tarde y mal, y posiblemente después no lleguen nunca.

Tras años de quejarme para mis adentros, de oir y ver partir a mucha gente, he visto una nueva alternativa, muy ilusionante en primera instancia, y cuando te paras a escuchar durante unos breves instantes logras entender que no son solo ilusiones, son socios de siempre, gente joven, con muchas ganas, con fuerza, con el corazón suficiente para tirar del carro antes de que este acabe por hundirse, pero sobre todo con ideas, con muchas ideas y con la profesionalidad necesaria en sus miembros para llevarlas a cabo. Cuando te explican que antes de nada hay que cuidar al socio se te abren los odios porque sabes que lo que viene a continuación es darle al socio lo que necesita y lo que echaba de menos mientras se dejó ir y casi casi pasó a ser un socio de uso estival. Es ahí donde los que hemos sido desde niños usuarios de todas las instalaciones del Casino Mercantil e Industrial vemos una alternativa a salir del agujero, a que el Mercantil vuelva a ser el que conocimos, llevado evidentemente a los tiempos de hoy, y es ese el Mercantil que le queremos enseñar a los nuestros ahora, esos pequeños y no tan pequeños que quieren disfrutar de las instalaciones bastante mermadas por el tiempo y por la dejadez.

No quiero extenderme, simplemente quería dar mi opinión al respecto, los he oído hablar, los estoy viendo trabajar y todo lo que veo me hace pensar que la alternativa ha llegado y es buena, que vale la pena darles la oportunidad de que den el paso, quiero recuperar ese Mercantil que para los que practicamos otros deportes diferentes al tenis, cierto es que es un gran baluarte en la Sociedad, incluso el buque insignia y hay que potenciarlo aún más, cierto es que se pueden recoger buenos frutos, pero para los que practicamos otros, tengamos la oportunidad de volver a hacerlo, que vuelva a ser un Parque Polideportivo, que llame la atención de muchos y de los que seguimos dentro, que a pesar de los años de abandono seguimos con una acérrima fidelidad a la entidad, que la Sede Social del centro de la ciudad vuelva a resurgir y deje de ser una simple sala de lectura de prensa.

Por todo esto yo lo tengo muy claro, ¡Mercantil-Izate!

Jorge Jorge Soto