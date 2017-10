Ventana indiscreta: El puente

He decidido intentar desconectar de lo que nos ocupa y nos preocupa en los últimos tiempos, y he acudido a los cuidados paliativos de una serie escandinava de gran calidad, que ha sido fuente de inspiración de dos remakes de baja calidad en EEUU; The Brigge y en Francia/Reino Unido, The Tunnel.

Nos encontramos ante una coproducción sueco/danesa que se adentra en la investigación, por parte de una extraña pareja de policías, de una serie de casos que ocurren a ambos lados de la frontera, con un referente que es la atmósfera mágica del puente de Oresund, que separa Malmö y Copenhague.

Desde el inicio, El puente (Bron/Broen) con sus títulos de crédito y una preciosa banda sonora, sugieren ya el espectador que algo diferente se va encontrar. No deja de ser un estilo peculiar de una historia policial, un exponente claro de lo que se conoce como nordic noir o policial negro en los países anglosajones, pero no cabe duda que el ritmo, la estética, su dimensión simbólica, la aleja del tono de las series americanas y ahí puede radicar uno de sus grandes atractivos.

No sólo busca resolver los crímenes que perpetra el que podemos llamar un “terrorista ético”, sino que despliega y proporciona una esclarecedora crítica social. Nos habla de las miserias de dos países que siempre tenemos como referentes de calidad de vida y buen hacer.

Y, qué decir de los personajes principales. Una policía sueca demasiado ordenada, poco empática, de piñón fijo, estrictamente fiel a las reglas y al procedimiento establecido. Él, policía danés desordenado en su vida familiar, irónico sarcástico y al que no le importan los atajos para llegar al objetivo. Los dos actores, Sofía Helin y Kim Bosnia realizan unas interpretaciones impecables.

Cuando termino de verla, me pregunto, y porqué en nuestro país no se puede hacer una serie amparada en los libros de la trilogía del Baztán de Dolores Redondo que ha tenido un gran respaldo entre los lectores, y no limitarse a una versión cinematográfica de uno de sus libros: El guardián invisible. Lean esta trilogía y se darán cuenta de que encierra un policial negro con todos los ingredientes para ser trasladado con garantías a la gran pantalla. @novoa48