Ante todo vaya por delante una manifestación de respeto a la Virgen del Pilar recordando la copla que dice "junto al Ebro echo una jota en cuanto el Pilar se cierra pa que se entere la Virgen de que estoy de centinela" y que refleja el sentimiento para con la "capitana", que por demás es la patrona de la Guardia Civil garante del orden y la ley.

No necesita el Instituto que nadie le defienda porque su defensa está en las actuaciones de su día a día, precisamente yo tuve ocasión de vivir con los guardias civiles la noche del ciclón "Hortensia", en el juzgado de Chantada, pues llegaron noticias difusas de muertes y había que tomar posibles decisiones sobre el terreno porque no había luz ni teléfono con el cuartel, de modo que solamente las luces de los vehículos de la guardia civil y las linternas podían iluminar el lugar del pueblo al que se acudió y allí estaban los guardias en aquella boca de lobo dándolo todo en el servicio pues eran horas avanzadas de la noche y, dentro de la desgracia, porque se encontró una persona muerta por el temporal pudo auxiliarse a las gentes y esclarecer la incertidumbre de las noticias y, como ésta, podían narrarse muchas otras ocasiones de servicio de los guardias pero añadiendo que en los cuarteles están las familias que esperan su regreso y que explica el sentimiento que late en el Instituto, pues, a veces, no regresaron con vida.

Desde luego siempre dije que el toque de oración era emocionante de por sí y porque es el momento de agradecer el servicio prestado a los que ya no están aquí, de manera que a la orden ejecutiva del cornetín nos ponemos firmes en señal de profundo respeto y agradecimiento.

La crisis de Cataluña es sin duda el problema más grave de los últimos tiempos porque se diga lo que se diga aparece revestido del hecho insólito de que el Govern de la Generalitat se ha situado en la ilegalidad al hacer caso omiso a La Constitución y a las decisiones del Tribunal Constitucional con el subterfugio de la ley de transitoriedad jurídica como reflejo del voluntarismo político de independencia en aras "del nou Estat", de manera que quienes se sitúan fuera de la legalidad exigen explicaciones al que actúa dentro de la ley como una especie de mundo al revés.

Con todo, pienso que detrás de la independencia subyace un plan de desobediencia civil que incluso desborda a aquélla pues no se puede descartar un efecto mimético trasladable a otras situaciones e incluso supuestos individuales de tal forma que si no sale adelante una cosa se ponga en marcha otra de resistencia pasiva ante cualquier mandato por muy legítimo que sea y esto merece especial atención pues todo el país se mira en el espejo de lo que ocurra en Cataluña.

Hay que reconocer que es muy difícil la solución del problema que requiere de una singular reflexión pues cualquier equivocación va a suponer un efecto multiplicador y porque el diálogo parece inviable toda vez que el punto de fricción volvería a ser el nuevo Estado y la forma de república con lo cual podrían pasar meses sentándose a la mesa y mientras tanto con el mantenimiento de la situación de ilegalidad y es que se mire como se mire no se puede tratar con quien quiere romper la integridad territorial al margen de La Constitución y con una aparente cobertura viciada de nulidad, y en este estado de cosas solo tiene cabida la renuncia por quienes causaron el problema.

Frente a la crisis se cuenta con la Ley 36/2015 de 28 de Septiembre de Seguridad Nacional, que regula una amplia implicación sectorial pero que en mi modesta opinión resulta excesivamente técnica y compleja que la hace poco ágil para un conflicto de esta envergadura y asimismo se cuenta con el artículo 155 de La Constitución, por el que parecen inclinarse amplios sectores de juristas si bien por algunos se dice que está poco desarrollado, cosa que creo no puede impedir su aplicación porque en estas situaciones no puede acudirse al absurdo de "para el caso" con un desarrollo hipotético de supuestos pues la urgencia exige rapidez y concentración de poder, y además el texto del mencionado artículo contempla el supuesto específico de la Comunidad Autónoma, y desde luego es una decisión del Gobierno frente a una situación de inconstitucionalidad, cosa que ampara mucho la medida por muy fuerte que sea.

Es claro que la patata caliente le toca al Sr.Rajoy que creo está actuando muy acertadamente sin precipitaciones dado el gravísimo caso y por tanto somos muchos los que pensamos que proporcionará la solución más viable frente al desafio.