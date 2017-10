Elecciones en el Mercantil, cuestión de estado

En uno de los momentos políticos más convulsos de la historia llega el "procés" más importante, elecciones en el Mercantil de Pontevedra. 28 años de socio, y quiero votar.

Para los que estén más perdidos… La sociedad ha tenido en los últimos años una bajada de socios muy dura. Provocada por varios factores, probablemente algunos de gestión, pero muchos otros simplemente por el contexto social.

Una renovada escuela de tenis, un proyecto de apertura de las instalaciones a la ciudad y a los no socios con acuerdos con el ayuntamiento y una reestructuración de la plantilla fija con intención de bajar deudas pasadas, fueron parte de los proyectos del pasado reciente del Mercantil.

Actualmente opino que está en un punto "estable" pero difícil de mantener si no hay crecimiento de algún tipo.

La campaña se presenta interesante, si bien no me voy a posicionar abiertamente por una u otra, las alternativas son las siguientes: Por un lado está la candidatura de Ernesto Filgueira. Vendida como continuista de la anterior directiva cuando en verdad para mi no lo es tanto.

En ella veo caras de mujeres y hombres muy ligados tanto al parque como a la sede social, los dos ejes principales de la sociedad. Hasta tres directivos veo muy activos en el mundo del tenis (elemento fundamental del Mercantil). Y otros tantos conectados al comercio local y ciudad (algo básico para conseguir apoyos para eventos realizados durante el año).

El conocimiento de la sociedad por dentro les avala y la diversidad de perfiles de la directiva, con experiencia y juventud puede ser clave para entender todas las realidades del Mercantil.

En frente la candidatura de Alejandro Padín. Superior en su marketing a la anteriormente citada, con una clara tendencia a tener más presencia en redes a través de su campaña Mercantilízate (interesante iniciativa) y un mejor trato a nivel imagen.

En su directiva veo gente más ligada al "verano del Mercantil", si bien encabezan el discurso diciendo que quieren activar la sociedad durante todo el año. Una candidatura además joven y aparentemente ilusionada. Lo más bonito es que en ambos casos es que se dirigen a los socios diciendo que están abiertos a la colaboración de todo el que quiera ayudar. Ilusionante es que por primera vez en mucho tiempo, dos candidaturas compitan por una sociedad que mucha gente daba por muerta y (en el mejor de los casos) rancia. Gane quien gane, seguiremos otros tantos años en el Mercantil, para ayudar y, en todo caso, votar siempre que se pueda hacerlo.

Suerte a todos!