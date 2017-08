Esclavos de nuestro legado

Nuestro legado es lo que arrastramos inexorablemente, es la parte de nosotros como personas que hemos ido construyendo, eres quien eres por lo que has ido haciendo en tu vida y ello, la mayoría de las veces, hace que casi prediga tu futuro.

Existen futuros inciertos, pero hay otros que se palpan en el aire…el lunes pasado tuve la certeza del futuro de este Concello, nuestro Sanxenxo, cuando en el pleno oí decir a nuestro alcalde que están valorando promover y gestionar desde el Concello viviendas de protección oficial…ahí es nada.

Me paso un escalofrío pensando que este Concello va a pasar de ser un Concello de gestión de lo público a una promotora de viviendas.

Según allí se explicó serán para la vecindad de Sanxenxo con menos recursos; realmente algo que podría estar bien en cualquier sitio ¿cómo puede hacer que se me erice la piel?.

No quiero imaginarme como podría salir semejante hazaña estando en manos de un gobierno que en su momento permitió que el Concello literalmente se ahogara en multas por las "maravillosas" gestiones que realizaron en el campo do lo urbanístico por lo que estamos sometidos a un plan de ajuste económico por el Ministerio de Hacienda hasta el año 2022, no nos olvidemos de que Montoro es el que nos audita las cuentas por que no se fía de la maravillosa gestión realizada por el señor Telmo Martín.

Con todo el dinero que se están pagando en multas se podrían haber hecho mil acciones distintas para las vecinas y vecinos: un centro social en Vilalonga donde dar cabida a sus asociaciones, adecentar parkings públicos en las entradas al centro de Sanxenxo que aliviasen el colapso monumental en las carreteras, poder pagar horas extras a nuestra policía local de una manera ordenada, y no con chanchullos…porque no nos olvidemos que el Interventor no puede permitir que se paguen horas extras a ningún funcionario del Concello, algo que no sé cómo piensa solventar nuestro alcalde, a lo mejor se saca otro "as" de la manga para poder hacer algo ilegal, que seguramente acabará mal, y lo volveremos a pagar entre todos elevado a la décima potencia.

¿Qué tal en un museo?… por aquello de que no existe en este Concello ni un triste museo dónde ver quiénes somos e intentar predecir lo que podríamos llegar a ser.

Sin embargo puedo predecir que con el alcalde que nos han colocado el futuro de este Concello tiene muy negro hacer museos…haremos viviendas que dirán que son de protección oficial, a un precio que no podrá pagar nadie de aquí, y tendrán la excusa perfecta para decir que no había vecinas ni vecinos que quisieran acceder a ellos, o que no entraban dentro de los requisitos mínimos, y se los venderán a personas de fuera a un precio ridículo para ellos, en todas las zonas "urbanizadas", que ahora mismo son esqueletos muertos, desforestadas en su anterior gestión, en las que el impacto para cualquier vecino de este Concello que lo siente como algo maravilloso le cayó una lágrima al verlo.

Pues lo dicho, somos esclavos de nuestro legado…aunque algunos más que otros.

Ainhoa Fervenza Celestino