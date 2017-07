Vacaciones, ¿un derecho controvertido?

En los últimos días, ha sido objeto de viva polémica, la afirmación de la presidenta de la comunidad de Madrid sobre la voluntariedad de las vacaciones: http://www.elmundo.es/madrid/2017/07/18/596e23cb268e3ed74c8b4691.html . La persona que ostenta la presidencia de una comunidad autónoma no es exactamente un trabajador por cuenta ajena.

Antes el presidente de la comunidad autónoma gallega no cogió el permiso por paternidad http://www.elperiodico.com/es/extra/20170215/el-presidente-de-la-xunta-nunez-feijoo-renuncia-al-permiso-de-paternidad-aunque-estara-ausente-5839370 . A mí­, particularmente, me resulta muy llamativo que cualquiera de ellos sea tan imprescindible y esté rodeado de un equipo tan poco efectivo que no se puedan permitir cuidar de sí­ mismos o de sus hijos recién nacidos. Y que no sean capaces de resolver sus tareas de tal forma que se puedan tomar unos días libres. Que no sepan o no puedan delegar. Cualquier día tienen una gripe, o un accidente, y sus comunidades autónomas se quedan varadas.

El presidente del gobierno, sin embargo, como todos lo anteriores, sí­ se toma vacaciones https://gaceta.es/espana/vacaciones-politicos-2017-20170728-0650/ .

Siendo los presidentes de los gobiernos autonómicos cargos públicos retribuidos y en estos dos casos ninguno con experiencia en la empresa privada, su relación con el estatuto de los trabajadores es ninguna. Su experiencia como trabajadores por cuenta ajena, o como emprendedores, nula. Ambos presiden comunidades autónomas en los que las personas que sí­ disfrutan de vacaciones y días libres (los llamados turistas) aportan riqueza, tanta que se hacen campañas para atraerlas. http://www.larazon.es/local/madrid/un-millon-de-turistas-visito-madrid-en-mayo-ND15709510

Sonia Canay Pazos

Blog Laboral