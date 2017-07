Independentistas sí… pero tontos no

Hace tiempo que el conflicto catalán se le ha ido de las manos a los políticos. A los de Madrid por inacción, y a los de Cataluña porque han perdido el norte, llegando al punto de dejar de gobernar para dedicarse únicamente a la rebelión contra la legalidad vigente sin más objetivo que la independencia.

Puigdemont cogió el relevo de Mas, y como a éste, solo le queda la huida hacia delante, cueste lo que cueste. Y como sabe que lo que pretende es ilegal, su estrategia consiste en poner al frente de los puestos clave a personas totalmente involucradas con la causa soberanista que estén dispuestas a saltarse la ley. Por eso ha cesado al jefe de los Mossos, porque no estaba dispuesto a que la policía ejerciese su trabajo, que no es otro que cumplir y hacer cumplir la ley. ¿Y si pretenden saltarse las leyes para conseguir su objetivo, que no harán con ellas cuando lo hayan conseguido?

En el circo que Puigdemont y sus adeptos tienen montado, cada vez crecen más enanos. A medida que se acerca la fecha para el ansiado referendo de independencia, el que les llevará a la tan deseada República Catalana, hay más desertores en el bando independentista. Sobre todo cuando se han enterado que participar en este proceso totalmente ilegal, además de inhabilitaciones o penas de cárcel, podría irles al bolsillo por las repercusiones económicas que de ello pudieran derivarse (miren el caso de Artur Mas). Ahí es cuando se han dicho que si es así, mejor se lo van a pensar. Y es normal, porque una cosa es ser independentista y otra muy diferente ser tonto.

Este problema se hubiera arreglado como se arregló toda la vida, es decir, untando de dinero los bolsillos de los catalanes, como se ha hecho con los vascos y los canarios hace unas semanas. Porque el independentismo catalán tiene un precio, y los independentistas también.