Sorteo "Libros + Marcapáginas" de 'Cosas de Mamá'

Este mes quería algo especial, he estado pensando que podría ser especial, porque no solo quiero dar las gracias a todas las mamás que, día a día, quieren unirse al grupo de COSAS DE MAMA. Sino que quiero celebrar la cantidad de gente que lee y/o sigue este blog. Ambos nacieron desde la intención de expresar mi experiencia como mama y la verdad es que recibo mucha gratitud y aprendo mucho de todas las personas que me siguen, comentan las entradas y participan activamente del grupo.

GRACIAS !!!



Por ese motivo es este SORTEAZO especial Julio de 2017!!



Hace algún tiempo escribí una entrada sobre un libro muy especial, 'Para siempre', en el que se intenta explicar la pérdida de un ser querido a los más peques. Gustó mucho, lo leyeron muchas personas y muchas me escribieron privados y e-mails. Le pregunté a su autora que le parecía sortear un ejemplar, y bueno ahí va la sorpresa... no solo me dijo que sí, sino que quiere sortear 2 ejemplares de 'Para Siempre' !!!! Así que este sorteo tendrá dos ganador@s!!! ¿qué os parece?



No se queda ahí la sorpresa, además de estos libros l@s ganador@s recibirán unos marca páginas muy especiales. Están hechos a mano de "encaje de bolillos" . Los hace una chica de donde yo vivo, os dejo su perfil personal por si queréis uno en algún momento, yo los voy a sortear sencillos pero también los hace de hilo de plata. Lleva años yendo a clase de encaje de bolillos y es algo que la apasiona. Verónica Pérez Sánchez







Requisito para ganar Libro "Para Siempre" + Marca Páginas blanco "De encaje de bolillos" :



**Dar ME GUSTA y dejar comentario en Cosas de mamá con Alicia de la mano etiquetando a 2 amigas a las que crees que les gustaría participar en este sorteo, donde esté el enlace de este sorteo**

(segue a ler en 'Cosas de mamá' clicando aquí)