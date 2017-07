¿Cómo encontrar un mentor que te ayude a acelerar tu crecimiento profesional?

Se necesita algo de coraje para aventurarse dentro del mundo profesional y comenzar a construir una carrera o tal vez un negocio. Tu educación definitivamente ayudará, así como tus experiencias previas. Sin embargo, para brillar verdaderamente, necesitarás un guía que te muestre el camino.

Diversos estudios han demostrado que las personas que tienen mentores, tienen más confianza y más probabilidades de lograr sus objetivos (https://gananci.com/que-es-un-mentor/).

Tener un mentor es importante, porque empezar puede dar miedo y ser abrumante. Pero encontrar el mentor correcto no es tan fácil. No es una respuesta de si o no, o suerte. Encontrar un mentor necesita trabajo duro, ambición y persistencia. Aquí está cómo puedes empezar con la tarea de encontrar un gran mentor para ti.

Ten bien claro qué ayuda necesitas de tu mentor

Antes de empezar a buscar, siéntate y piensa profundamente sobre lo que quieres y necesitas de tu mentor. Pregúntate a ti mismo si quieres ayuda con un proyecto actual o si necesitas alguien para el largo plazo, que sepa las ventajas y desventajas de tu campo.

Tal vez estás empezando tu propia línea de ropa, y quieres poner tu negocio y marca en el mapa. Preguntarle a una compañía de la industria puede ser una buena idea, pero no es lo mejor. Lo que funciona para ellos, tal vez no funcione para tu marca o mercado. ¿Qué tal si tu presupuesto no puede costear el plan? Hacerlo con una marca similar pero de un rubro diferente puede ser mejor. Debido a las similitudes, te entenderán, te sentirás más cerca de ellos y algunas grandes ideas pueden nacer de dicha colaboración.

Dicho esto, antes de buscar ayuda, debes saber cuál es tu punto final. Tener algún tipo de punto de partida puede guiarte en la dirección correcta. Una vez esto está establecido, todo lo demás fluirá naturalmente.

Demuestra tu potencial a tu mentor

Acercarte a alguien y decirle "Hola, ¿Te gustaría ser mi mentor?" no es la forma de hacerlo. Esto no es una tienda donde puedes caminar y preguntar si tienen esos pantalones en talla 12. Conseguir un mentor toma trabajo. En lugar de ir de persona en persona preguntando, ¿por qué no les muestras lo que puedes hacer? Demuestra tu potencial. Muéstrales tus proyectos pasados, o, si has estado siguiendo su trabajo, por qué no mostrarles cómo lo habrías hecho tú. Tu mentor querrá saber de qué eres capaz. Solamente decirlo no es lo suficientemente convincente.

Es mejor encontrar a alguien que conozcas para que sea tu mentor

Tu mentor no puede ser cualquier extraño. Debe ser alguien que sea familiar para ti. Esto quiere decir alguien con quien estás trabajando o algún conocido. También puede ser una persona de fuera del trabajo, o fuera del campo de tu carrera. Incluso podría ser tu vecino.

Pero si ese no es el caso, si nadie de tu lista de contactos encaja en la descripción, necesitarás salir a buscarlo. Practica tus habilidades de networking y aprende cómo ganarte a alguien.

Contribuye algo en retorno y demuestra que no solo quieres recibir

La relación que estás a punto de empezar debe ser una vía de dos carriles. No seas egoísta y esperes no dar nada a cambio. En realidad, mostrar que puedes ser beneficioso para tu potencial mentor, solo aumenta tus oportunidades de conseguir uno.

Ninguna persona estará dispuesta a trabajar contigo por nada. Usa tus habilidades para ayudar en algo en lo que estén trabajando, apóyalos, comparte tus pensamientos y opiniones. De esta forma, sabrán que pueden contar contigo y que no estás ahí solo para usar su conocimiento y experiencia sin dar nada a cambio.

La carrera profesional puede ser algo difícil de llevar y lograr. Pero tener los pies en la tierra y mantener tu ambición, deberá llevarte a lo largo del camino. Solo piensa en aquellas personas que admiras, debieron empezar de algún lado también.

Acepta que tendrás malos momentos, pero no dejes que eso te lleve abajo. Sé firme en tus decisiones, mantén tu cabeza en alto y ten tenacidad, así como esos potenciales mentores. Después de todo, ¿no es eso de lo que ellos están hechos?