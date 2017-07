(Sobre) vivimos en una época de sal y cidra donde transcender ya no es lo importante. El materialismo feroz se apropia de todo tipo de conciencias, hasta el punto en que las ideologías han muerto junto con cualquier ademán revelador o catártico. Dios murió en su día gracias a Nietzsche. A día de hoy el hombre está asesinando su humanidad casi sin darse cuenta, ya que el ser se confunde con el tener y viceversa.

Aún así, la energía está dentro de cada uno de nosotros y, en ocasiones, realiza su cometido propiamente vital. Es por esto que una mañana te levantas de buenas, favorablemente, quiero decir. Mascullas una sonrisa y miras hacia el horizonte de un mes de Julio que comienza sabiendo que la canícula es un asunto apremiante, inclusive, muy útil a la hora de subir al ascensor y hablar de algo banal con tu vecino del 4º B.

Así es que sorbes el café con tonalidades tranquilizadoras. Masticas a los pocos una magdalena que no llega al estatus de cupcake pero que, como la placidez recorre tu psiquis, confundes con el mismísimo maná de los dioses.

Acto seguido, sales a la calle y la gente no semeja tan ruda como de costumbre. Saludas a todos los que puedes o incluso más (ellos no contestan, como mucho fijan su mirada en la tuya con talante de besugo recién secuestrado de su hábitat). Pero nada importa, porque ese brío particular te hace concluir que todos tenemos defectos y, el que realmente se sabe humano, mide más estrictamente los propios que los ajenos.

El calor aprieta y la ciudad es de piedra. Es por ello que decides detener tus pasos para tomarte otro café dominical en el bar donde antaño servían la mejor achicoria de toda la ciudad por tan sólo cien pesetas. Agarras suavemente el olvidado periódico de la mesa de al lado mientras el joven camarero (tristemente licenciado desde hace cinco años en Arquitectura) sirve con amabilidad la negruzca infusión.

Luego, pasas una y otra hoja con tus dedos calmosos, procurando algo relativamente interesante, mientras remueves el líquido elemento como quien balancea una mecedora centenaria que logró hacer dormitar a más de una abuela. Finalmente, le das la vuelta al diario y te topas con la contraportada de todos los domingos, ese compendio de opiniones lame orejas, dictámenes acotados -a marchas forzadas- por tonos risibles, propios del "yo sólo doy mi opinión… la culpa siempre será de los demás".

Ahora ya no tan sereno y pacífico, resuelves echar un ojo a otro medio de comunicación. En éste te topas con un concejal que se queja (y re queja) mientras masajea diligentemente con sus manos una papada barbiluenga que hace las veces de telonera que tuvo que asistir porque es acompañante forzosa de un organismo, un conjunto de secciones que –al parecer- ha montado una rueda de prensa para pedir explicaciones políticas, pero no para generar soluciones.

"Finalicemos…", te dices.

Ya que es en ese preciso momento cuando te vuelves a dar cuenta de por qué sueles estar de tan mal humor. Es porque vives tiempos patrañeros donde lo engañador vende y se difunde, mientras que lo honorable permanece entre nosotros a duras penas.

Y lo peor de todo es que no existe una hoja de reclamaciones para poder amonestar a todos esos que viven del cuento, esos exigentes meapilas que logran llegar a todas partes siendo mediocres y sabiendo arrastrarse.