He escuchado por ahí que vivimos tiempos de artificio, de argumentaciones a medias. Pero ustedes, apreciados lectores, no hagan caso, mientras Cristiano Ronaldo litiga con los dados marcados de su inocencia y el Sálvame dé sentido al mal llamado horario infantil, el artificio no es más que una manera absurda de causar peloteras, de herir sin herir, de sedar conciencias.

También he escuchado –mísero de mí- que las élites se dedican casi en exclusiva a fraccionar la sociedad. Fraccionar, un verbo viciado de tanto como se masculla. Lo utilizan, al parecer, algunos políticos, algunos medios de comunicación e incluso mi prima la de Cuenca cuando raja sobre las desavenencias que tiene su vecina la del quinto con su primo de Córdoba.

“Divide y vencerás”, o dicho de otra manera, despedaza, confúndelos, y a ti te irá muy bien mientras ves como se degüellan entre ellos, sin importar demasiado si luego te otorgan el Nobel al hijoputismo.

Existe en nuestra sociedad cierta pasión y/o simpatía por el engaño y por el ir tirando pero sin tirar del carro. Es más, cuando la estafa es enorme ya toma un nombre honorable. La indecencia moral de sabernos burlados, molidos y malheridos por promesas banas o argumentos fallidos no hace que nos cabreemos, ya que la indiferencia está muy bien argumentada y mejor teledirigida por un Sistema que tiende a deprimir a aquellos que habitan en la falda de la pirámide social.

Así es que hace unos días leo en el Twitter de don Francisco Castro (director general de la Editorial Galaxia y escritor) que la periodista y filósofa mañanera Ana Rosa Quintana ha aseverado ante la noticia del macro incendio acaecido en el vecino país Luso que “Portugal ha ardido porque son pobres y de izquierdas”. Ahí es nada, oiga…

Lo primero que pensé al leer la afirmación de una de las más grandes comunicadoras de nuestro país fue: “entonces, ¿cómo diablos pudo haber sucedido en su día la catástrofe del Prestige, si por aquel entonces éramos ricos… y de derechas?”.

Sin embargo, enseguida até en corto al Pepito Grillo que habita en mi cabeza, porque yo, al igual que usted, no quiero –ni debo- causar polémica.