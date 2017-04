Violencia machista. A barbarie disfrazada de patoloxía

Mentres o número de mulleres asasinadas por mor da violencia machista non deixa de medrar de xeito inclemente, vexo, chea de impotencia, de dor, e, por que non admitilo, de carraxe, como, lonxe de traballar a procura de solucións efectivas que paren dunha vez por todas este feminicidio atroz, os nosos políticos, as institucións, e, en xeral todos eses "entes" que se supón terían que poñer toda a carne no asador para que as mulleres deixen de ser asasinadas, se afanan en crear "chiringuitos", para, según eles, levar a cabo unha serie de estudos, deses de enxunlla, que non aportan solucións, pero cos que se tenta xustificar os nada desdeñables soldos de cantos teñen a sorte de ser chamados a formar parte de tan loable elenco.

Un dos mais recentes destes "sisudos" estudos, e no medio dun maremágnum de cifras e porcentaxes, cos que xa hai tempo que penso que se tenta xogar ao despiste para non ter que admitir que non se está a aportar ningunha resposta real, trasladounos unha brillantísima conclusión (que se vexa que estamos a costear a verdadeiras lumbreiras!): A de que a maíoría de asasinos machistas non teñen ningunha alteración psíquica.

Eureka, os meus parabéns!!!!!. E nos sen enterarnos!.

Eu non son psicóloga, nin letrada. Tampouco formo parte desa elite que cobra por divagar sobre que foi antes, a galiña ou o ovo.

Soamente son unha muller que viviu na propia carne o inferno dos malos tratos, e que cada día traballo, partillo e comparto a dor de moitas mulleres que teñen no medo, na dor,nas humillacións, o seu hábitat natural, e que loitan desesperadas por sair del, por salvar as súas crianzas dese inferno de terror.

Mulleres que son cuestionadas, que ven impotentes como a súa intimidade é diseccionada e exposta sen piedade, para, en non poucas ocasións, ver mudar a súa condición de vítima en culpable, culpable que levará ademais enriba, case con toda probabilidade, de por vida, o estigma de "algo faría".....a que consigue sobrevivir!, mentras febles e desprezables escusas como: "estaba a sufrir unha depresión", "atopábase baixo os efectos do alcohol", ou mesmo "acababa de saber que a súa ex parella iniciara unha nova relación" maquillan de enfermidade, de patoloxía, o que non é senón maldade pura e dura.

Porque o maltratador non é un enfermo. Non é un psicópata que vai danando ou matando indiscriminadamente. Nin moito menos!.

O maltratador é un ser malvado, que cosifica e trata a muller coma un obxecto da súa propiedade, que se cre con dereito a manexar a súa vida e mesmo a quitarlla, por eso, porque é muller, e o fai dun xeito calculado, frío e case sempre con ensañamento.

Deixémonos de eufemismos baratos, e chamémoslle as cousas polo seu nome.

E a violencia de xénero unha patoloxía? Rotundamente non!. É, sinxelamente, maldade.