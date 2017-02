Un antes y un después

Este domingo ví el programa de Risto Mejide "Chester in love" que iba sobre supervivencia. La verdad, los testimonios de los tres protagonistas no tuvieron desperdicio. Les tocó vivir experiencias terribles que ni buscaban ni a nosotros nos gustaría vivir a nadie. Sería el azar, la mala suerte, sea lo que fuese son gente normal y sencilla como nosotros pero que en su vida les toco vivir y enfrentarse con la muerte, y por suerte y mucha lucha, salieron vencedores.

María Belón: Conocimos su historia y la de su familia con la película dirigida por J.A. Bayona en 2012: "Lo imposible". Ella y su familia sobrevivieron al tsunami del 26 de diciembre del 2004 en Tailandia en el que murieron más de 200.000 personas (hay quien habla de hasta 500.000). Pasó una depresión y aún ahora, más de 12 años después, cuando ve alguna imagen tiene que apagar la televisión, porque comienza a escuchar gritos de gente,… Son los efectos de un evento traumático que la marcó a ella, a su marido y a sus hijos. Desde ese día nada es lo mismo. Pelearte con la muerte y vencerla, no pasa todos los días. María y su familia, fueron los protagonistas de una película pero en la vida real. Ahora María vive cada día como si fuese el último, con más intensidad, ya que no sabes que día será el último.

Carlos Páez: Quién es? Yo aún no había nacido, ocurrió el 13 de octubre de 1972. Páez es uno de los supervivientes del accidente de avión de los Andes que llevaba a un equipo de rugby de Uruguay a jugar a Santiago de Chile. Muchas películas, libros y documentales se han hecho contando su historia (ej: la película "¡Viven!" en 1993). Se conoce como el "Milagro de los Andes". La mayoría eran jóvenes de 18 a 26 años y el viaje de sus vidas se convertiría en su peor pesadilla. Debido al mal tiempo el avión chocó con las montañas y se partió en dos. Muchos murieron en el impacto, otros debido a heridas, al frío, al hambre, a una avalancha que a los pocos días del accidente casi los mata a todos, etc. Los que sobrevivieron tuvieron que comerse a sus propios compañeros (antropofagia o canibalismo) para poder sobrevivir. Después de 2 meses, tres salieron en busca de ayuda, y después de unos 11 días, la consiguieron. Murieron 29 y sobrevivieron 16. Soportaron más de 70 días en un ambiente hostil, perdidos, sin comida, sabiendo que habían cancelado su búsqueda a los pocos días del accidente, a temperaturas de unos -25 a -42 grados centígrados, por lo cual, su supervivencia dependía de ellos mismos. Gente normal, sin experiencia de montañismo, gente como nosotros, que consiguió sobrevivir en grupo. Héroes de carne y hueso. Como dijo Páez, "Uruguay solo se paralizó dos veces, cuando le vencieron a Brasil con el Maracanazo (1950) y cuando ellos fueron rescatados". Pasaron 45 años del accidente, pero para él, parece que fue ayer.

Marta García: Presentadora de 7TV en Murcia que salto a la fama por ser otra luchadora nata, como tanta gente que por desgracia padece o ha padecido un cáncer. Un día notaba algo raro y tocándose se encontro un bulto. Se fue al médico, se lo analizaron y lo que parecía no era nada, era cáncer. Cuando se lo dijo su médico entro en shock como 10 minutos y se preguntaba "¿por qué a mi?". La quimioterapia le hizo perder el pelo, y aunque uso pelucas un tiempo, decidió mostrarse sin perjuicios, con su pelo corto. Así salía a la calle y así fué a trabajar. El caso de Marta al hacerse público es inspirador para mucha gente que ha pasado o está pasando por lo mismo. Curiosamente, en esos duros momentos incluso encontró el amor. Para bien, sus últimas pruebas dicen que está libre del cáncer. Esperemos que pronto se encuentre la cura al cancer y que nadie tenga que sufrir esta terrible enfermedad. Para ello, ya sabemos, y no me cansaré de decirlo, no recortar en investigación, sino todo lo contrario, potenciarla.

Tres historias diferentes, con tres protagonistas, tres héroes de carne y hueso, tres personas normales, en las que hubo un antes y un después en sus vidas. Viendo estas historias de lucha y heroicismo no me queda más que decir "Gracias a la vida" (https://www.youtube.com/watch?v=DPLUSH9xwzA):

