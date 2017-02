Menos de veinte minutos es el tiempo que por lo visto ha durado la llamada del mismísimo Donal Trump a nuestro Mariano Rajoy. Vamos, yo nunca he hablado por teléfono con un presidente de ningún gobierno menos de veinte minutos, por eso no es de extrañar que la gente esté horrorizada ante tal grosería. Aunque tampoco debió ser fácil la conversación entre estos dos personajes, pues si bien el uno no tiene pajotera idea de inglés pese a llevar alrededor de treinta y tantos años intentando aprenderlo, al otro se le deben de ponen los pelos de punta cada vez que escucha a alguien con acento latino.

Imagino que tras un protocolario saludo en el que no faltó un:

- Hi Donald

- Hi Mariano

Y tras preguntarle el magnate americano el puesto de clasificación del Numancia en la liga española, ambos mandatarios entraron en materia.

Por lo visto Mariano le ha ofrecido a Trump ser el interlocutor de EEUU en Europa, Latinoamérica, norte de África y Oriente Medio. Que ya es echarle pelotas, para mi entender. Y claro, el periodista Iñaqui Gabilondo no ha tardado en responder en la Ser que "a Trump le debieron pasar información muy superficial sobre Rajoy si no le dio la risa cuando nuestro presidente se ofreció como interlocutor de EEUU en Europa, Latinoamérica, norte de África y Oriente Medio. Primero, porque eso es de mucho trabajar, y segundo, porque es un tipo de actividad que Rajoy no ha practicado en su vida. Eso de mediar no le va mucho, Cataluña es el ejemplo más reciente".

Y termina la reflexión de Gabilondo afirmando que "nosotros de este modo entregamos incondicionalidad, y la demostramos desde la primera conversación"

He de reconocer que yo también he entregado mi incondicionalidad alguna que otra vez en la vida (de hecho ayer mismo la entregué) pero hacerlo en inglés me costaría en verdad un esfuerzo inhumano y ese mérito no se lo podemos quitar a Rajoy.

Ya nos lo dice la simbólica canción de Freddie Mercury The show must go on. Que ya le comentó Trump a Mariano que significa que "El show debe continuar". Y eso es exactamente lo que nos está ofreciendo el hombre más poderoso del planeta, Donald Trump, convertido en un auténtico showman mundial: Que si desacredita a los jueces que bloquean su decreto migratorio. Que si la prensa americana son puros opositores políticos. Que si ya están empezando el diseño de mi muro fronterizo con Méjico. Que si tengo un "pelaso"…En fin, recemos para que continúe este peligroso show, pues como mínimo será señal de que seguimos vivos.