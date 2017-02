Os seguintes colectivos: anovaTerra (na defensa do territorio), Asociación Irmandade Illa de Tambo, Asociación Umia Vivo, a Forneiriña (Patrimonio Arqueolóxico), queren amosar públicamente, os métodos de alienamento social e moral impulsados polo Partido Popular, e sen a réplica política e cidadán contundente, que ten na contorna de Pontevedra un expoñente de máximo interese como é o caso de ENCE.

A dirección desa factoría xunto o goberno da Xunta de Galiza, por si non o sabe a maioría dos galegos e galegas, forman a patronal da madeira e do monocultivo forestal chamada "Cluster da Madeira". Eles decidiron, deciden e decidirán (si non se remedia) o futuro do monte galego. Aí incluimos o abandono do rural, os incendios forestáis, a desaparición de manantiais, a carencia dunha paisaxe propia, a eliminación da biodiversidade, a destrución do patrimonio arqueolóxico, etc. iso si a cambio de 400.000 hectáreas de eucalipto, que garanten o suministro as pasteiras de Lourizán e Navia.

No caso da Ría de Pontevedra, un dos espazos con mais interese entre núcleos de poboación para súa posta en valor con usos produtivos ligados o mar e o turismo, fronte a pretensión de ENCE e os seus cómplices de consolidar o que observamos, non hai mais que situarse no medio e observar o entorno, eucalipto dende a costa ata o cumio, e en Lourizán o complexo que o consume como única alternativa.

A Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, asina con ENCE o chamado PACTO AMBIENTAL, co compromiso de "mellorar a calidade de vida dos galegos e galegas", en "especial coa contorna de Pontevedra", da "súa seguridade e desenvolvemento", "do medio ambiente" "do entorno natural, social e económico", puntos extraídos literalmente do acordo.

Froito do mesmo, ENCE aporta 3 millóns de euros anualmente durante os 60 da concesión, no chamado PROGRAMA MARCO, para repartir cos colectivos sociáis que o soliciten, responsabilizando os concellos de Pontevedra, Marín e Poio, si non participan na campaña.

Ademáis, ENCE, ofrece 5 millóns de euros para restaurar o Pazo de Lourizán, coa finalidade de instalar ahí o seu centro de I+D relacionado coa pasta de papel. ¡Vaia promoción!, ENCE non so é un motor económico da Galiza, senón que tamén é o motor social e ambiental da comarca de Pontevedra.

A realidade é, que non hái respostas contundentes nin no Parlamento Galego, nin a nível local, agás vagas declaración de intencións. O complexo ENCE quere colocar o seu centro de investigación no Pazo de Lourizán. Lindando está o actual Centro de Investigacións Forestáis da Xunta de Galiza. O Presidente Feijoo quere poñer en marcha por suxerencia do Cluster da Madeira, unha Axencia de Industrias Forestáis ligada a Consellería de Economía, que absorba o Centro de Investigacións de Lourizán… Alguén ofrece máis.

A Deputación de Pontevedra ten cedido o Pazo de Lourizan a Xunta de Galicia cunha concesión que remata en catro anos. A Xunta leva deixando esmorecer e arruinar o Pazo sin investir nin un euro no seu mentemento. Só por isto, a Deputación debería reclamar o fin da cesión e poñelo a disposición da sociedade.

Nunha entrevista, o pasado dia 13 de Xaneiro, o vicepresidente da Deputación polo BNG, afirma estar disposto a que a Xunta continúe no pazo indefinidamente, iso si, conservando a sua titularidade a Deputación. Resulta cando menos sospeitoso, que o BNG finxa estar en contra da consolidacion de ENCE na ria de Pontevedra e do modelo de explotación dos montes que iso conleva, namentras non fai uso do seu poder politico na Deputación e no Concello de Pontevedra para impedir a cacicada que van a perpetrar a Xunta e mais ENCE. Soa demasiado a situación vivida co goberno bipartito da Xunta formado por PSOE e BNG, cando concederon Autorización Ambiental Integrada a ENCE e que permitiu que agora teñamos ENCE en Pontevedra 60 anos máis. Haberá que pensar a cambio de que o BNG fai ese doble xogo.

Lamentable situación. Os colectivos denunciantes facemos un chamamento a honestidade, a conciencia, a rexeitar que non vale todo, a non deixarse comprar vontades, a non ser unha marioneta…..E os grupos políticos en xeral, menos complacencias e máis acción, diante da hostilidade do PP, ten que ser a cidadanía nun exercicio de dignidade como pobo, quen defenda os intereses xeráis, a calidade de vida e a integridade do territorio cos recursos como futuro.

Saúde e terra.



anovaTerra - Irmandade Illa de Tambo - Umia Vivo - A Forneiriña