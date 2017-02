Por fin llovió

El Gobierno no se cansa de atizar a los españoles con impuestos. Pagamos por todo, dos y hasta tres veces por lo mismo si es necesario, porque cada Administración quiere su parte. También permite que las empresas energéticas nos saque el dinero que nos sobra después de entregar a Montoro una buena parte de lo poco que ganamos. Las compañías eléctricas campan a sus anchas y hacen con nosotros lo que quieren. Ponen el precio a su gusto, reciben subvenciones del Estado para explotar los recursos naturales de todos y luego nos sangran subiendo los precios cuando más necesitamos la energía. Deberíamos pagar una cuota fija hagamos uso o no del servicio. Esto, en cierto modo ya es así.

Lo mejor es apagar la luz, no poner la lavadora, iluminarnos con velas y meternos pronto en cama. Así ahorraremos energía y podremos centrarnos en la natalidad que es otro problema que hay que resolver y al que Rajoy aún no le ha dedicado tiempo a pensar.

Estamos ante un problema de calado que comenzó cuando se les ocurrió privatizar la electricidad. ¿Deben ser privatizados servicios como la energía o los transportes? ¿Cómo puede depender el precio de la electricidad de si llueve, de si hace sol o de si el viento sopla o deja de soplar? ¿Por qué de una vez por todas un Gobierno no interviene para acabar con esta situación? ¿Por qué no vuelven a modificar el sistema de precios aprobado el año pasado si no funciona? ¿Por qué no reducen la presión sobre los ciudadanos? ¿Cómo van a hacer algo, si probablemente acabarán trabajando en esas compañías?

Menos mal que en España tenemos a Rajoy, que al frente del Gobierno defiende los intereses de los ciudadanos y siempre está a la zaga de nuevas ideas para la búsqueda de soluciones. Primero fue la ministra Báñez la que se encomendó la Virgen para que bajase el paro. Y ahora es el propio Mariano quien, con una idea extraordinaria, pide que llueva para resolver el problema del coste de la energía. ¿Quién en Europa ha tenido una idea mejor? Nadie, porque invocar a la lluvia solo está a la altura de muy pocos, y nosotros tenemos el privilegio de contar con uno de ellos dirigiendo los designios del país.

Pero no se quedó ahí, porque interpelado por un periodista si tenía pensado alguna medida adicional además del deseo de la lluvia, Mariano dijo que "en esta vida no todo depende del Gobierno". Hay que tener cara. Al menos, finalmente llovió.