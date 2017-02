Me gustan los musicales…y La La land

Me encanta! De dos semanas para aquí me dijeron hasta cinco veces "Qué bien te va a venir haber sacado "Superpunky", el musical, justo este año con "La La Land"…" (Fin de la publicidad)

Lógicamente al cine que me fui, pues dos semanas es mucho esperar para mi tratándose de un musical. Allí estaba, en una sala abarrotada (cosa nada fácil en los cines de Vialia) a las cinco de la tarde… daba gusto.

Quiero que conste en acta que llevo defendiendo el género musical ante "haters" durante los últimos dos años (cuando se nos ocurrió hacer el corto musical), y hoy quiero ser lo más objetivo posible con el fenómeno de la ciudad de las estrellas.

La La Land tiene algo muy especial, unos ingredientes bien pensados para gustar a todos (o muchos):

Por un lado los amantes del musical, con esa ambientación clásica y moderna a la vez, con homenajes muy finos a clásicos y guiños paródicos. Auténticos alardes de secuencias con coreografías chulas y muy buen rollo.

Por otro lado para los que no les gusta tanto el musical, un genero jazz muy bien hilado y una crítica sutil a la música comercial (algo que encanta a los haters del musical). Pero sobretodo, que "no están todo el rato cantando" acoto esto último porque creo que me lo han dicho hasta ocho haters, que ya no lo son después La La Land.

Y por último que es ñoña y para todos los públicos, ideal para ver en familia.

(Cuidado con esta última frase! Este cine es válido y a mi personalmente me gusta)

Lo completa un final y cierre de película audiovisualmente genial en mi opinión.

Una de las frases que me desmontan en este inusual trending topic musical es "pues a mi Los Miserables me aburre" a lo que a veces continua un " y Moulin Rouge no me gusta". Yo respondo que lo cierto es que yo ya vi buena música rock y parodia en "Rock of Ages", ya vi una crítica sutil a la música comercial en "Begin Again", ya vi una ambientación clásica en "Jersey Boys", ya vi una película no comercial en "Once", ya vi un musical clásico bien adaptado en "Sweeney Todd", grandes coreografías en "Pitch Perfect" e incluso una historia ñoña contada de manera particular en "The last five years". Todas ellas musicales de los últimos años, sin el apabullante éxito de "La La Land"…

Me gustó la peli de Damien Chazelle (jovencísimo director de La La Land), escribo esto mientras vuelvo a escuchar sus pegadizas canciones. No creo que sea el mejor musical de la historia, ni de los últimos años. Solo uno que estuvo en el momento adecuado para rescatar un genero algo defenestrado los últimos años.

Lo más bonito de todo: todo el mundo está hablando de musicales, y eso a mi, ¡me encanta!