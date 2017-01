Me dijiste "feliz navidad" sin mirarme a los ojos siquiera, al cruzarnos por la calle. Te contesté "igualmente" porque soy tan parvo como tú. O más. Son saludos analfabetos, poco espontáneos y noños, sobre todo noños. Cosas que se dicen porque toca, como sin no hacerlo implicase un grave deterioro mental, una ofensa o militar en la izquierda más radical y subversiva.

Hace poco nos hemos vuelto a ver, atrapados en un mismo instante y lugar, animales perdidos en la ciudad. Esto último es poesía de rastrillo: en esta ciudad es imposible perderse y seremos animales, sí, pero amaestrados. Nota mental: evitar los ataques de sinceridad o bien evitar la poesía de rastrillo. Nos hemos vuelto a ver, decíamos, bueno, decía yo, y me dijiste: "feliz año". Al principio pensé que era una especie de amenaza pero te contesté "igualmente" igualmente. Luego tu mirada bovina despejó mis dudas y hablamos de banalidades, que es lo que la gente suele hacer cuando está incómoda. No es que cuando estamos a gusto nos pongamos a filosofar, o a confesar nuestros inconfesables secretos, pero juraría que se me entiende.

Las amistades frugales, o si se quiere las relaciones con los que llamamos "conocidos", transcurren en instantes equivalentes al tiempo que se pierde en las salas de espera o en los andenes de las estaciones. Las amistades copiosas son otra cosa, no me obliguen a explicarlo. Todos tenemos amigos de verdad. O deberíamos. Estábamos con los amigos postizos, los de quita y pon, los que te desean felicidad futura o presente mientras miran a una rubia que pasa. Esto no es un apunte machista, ni siquiera es un apunte. Mientras quede gente que mira a las rubias al pasar, los vendedores de tinte pueden respirar tranquilos. Creo que me estoy liando, lo cual significa que el año comienza como ha terminado el anterior. Y ahora, una pregunta. Sencilla, honesta, pero también transcendental: ¿ustedes no desean asesinar, con sus propias manos, a quienes le dicen "Feliciano" para despedir el año? Algunos lo hacen sonriendo de oreja a oreja, como si de verdad se creyesen que hacen gracia, como si fuesen ajenos a las ganas de que les rompan la cara que están despertando. Ni el ser más pacífico del mundo, ni el ciudadano más refractario a la violencia puede resistir un "Feliciano" acompañado de una sonrisa feliciana.

Y ya el colmo de los colmos, el non plus ultra de lo que ahora se llama "cuñadismo" y antes sabe Dios cómo se llamaba, es que te deseen estos días "Felices Reyes" convertidos en súcubos o íncubos al servicio de El Corte Inglés.