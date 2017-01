2017: Nos lo debes, y lo sabes

Un año se termina, empiezan todos los propósitos, los gimnasios se llenan durante una semana, Decathlon vende a más no poder, los contenedores se llenan de cartones de tabaco y turrón, incluso intentamos mentirnos un poco más y hacernos un calendario todo monísimo donde poner nuestras futuras nuevas rutinas. Sí, encantador, estoy segura de que saldrá todo de maravilla, ánimo, nos vemos en Febrero.

Está claro que lo de la fuerza de voluntad nos cuesta, yo he sido una de esas que encajaba en alguno de los propósitos, lo he intentado mil veces, la última fue en 2016, pero ha sido un año tan desastroso, en el cual tantas cosas han decidido que no saldrían tal y como se esperaba, que el mundo, el cual pensábamos que no podía retorcerse más ha conseguido sorprendernos una vez más y sin duda hemos asistido a un año que podría ser de aviso, parece como si hace un año, cuando nos despedíamos de 2015 y todo parecía normal y tranquilo, aparece 2016 con una sonrisa diabólica cantando la canción de Scar "preparaos" (calma, os la dejo aquí, vale la pena escucharla leyendo esta entrada, y cuando cante Scar os imagináis a Trump).

Pero bueno no voy a ponerme en plan pesimista, ha sido un año duro y por supuesto hemos puesto grandes expectativas en 2017, empezaremos con mucha decisión y luego nos iremos desinflando como es costumbre. Pero yo no quiero prometerle al año mi compromiso ni una matrícula a un gimnasio, no no no, después de la cagada de 2016, yo tengo un par de exigencias que hacerle a 2017, por supuesto desde el punto cinematográfico:

1: EL FIN DEL REMAKE, SECUELA…ETC.

Vamos a ver….¡ ¿NO HABÉIS TENIDO SUFICIENTE ESTE AÑO?! Cazafantasmas, Bridget Jones, otra de Bourne, Tom Hanks buscando tesoros en Inferno… piedad por favor como vea otra secuela prometo que si que empiezo a hablar de cine Libanés subtitulado en alemán, porque perderé mi fe en Hollywood. Vamos queridos, las ideas no han desaparecido, tiene que quedar alguna, por ridícula que parezca, pero dejemos de recurrir a los éxitos de los 80 y los 90 porque los fantasmas ya fueron cazados, Bourne desapareció y se convirtió en otro actor y Bridget ya tenía su vida resuelta, (lo siento ya no son spoilers, han pasado suficientes años como para que ya no cuente). Así que no nos rindamos, sois la fábrica de sueños, o al menos así llamaban antes a Hollywood, recuperemos esa gran frase de "LAS SEGUNDAS PARTES NUNCA FUERON BUENAS" y pongámonos las pilas en este nuevo año.

2: DC, POR FAVOR, ESPABILA.

Señores de DC, reunión urgente, si las filtraciones de Wonder Woman no han sido un aviso divino de que las cosas no van bien en vuestro universo cinematográfico, pues ya no sé que hace falta, quizás un joker ridículo y esperpéntico que se aleje del…uh vaya, espera.

Así que por favor, déjense de gilipolleces y empiecen a hacer películas, o me veré obligada a pasarme a Marvel que sin duda lo está haciendo estupendamente dejando a un lado su pertenencia a Disney, al menos lo intenta pero la fuerza de Mickey es intensa, y haciendo grandes descubrimientos como Deadpool o inlcuso, y muy a mi pesar porque no puedo con Capitán América, Civil War.

Vamos DC, con lo que has sido y te me estás dejando llevar por el sentimentalismo fácil y las explosiones, necesitas ponerte como objetivo perder esos kilitos, esos pesados kilos de morralla sacacuartos.

3: LA MUERTE DE LOS TRAILERS DESTROZARGUMENTOS

Creo que aquí queda todo dicho, así que JUM!

4: EL FIN DE LOS ESTEREOTIPOS FEMENINOS

Debo reconocer que vamos dando pequeños pasitos en este tema, la industria se pone poco a poco las pilas y las mujeres empezamos a pintar algo más en las pelis que simples gritonas a las que hay que salvar, pero queda mucho camino, sigo sin verme en todas esas preciosas actrices que hacen grandes papeles de heroínas, ¿sabes Hollywood? las mujeres gordas también podemos salvar el mundo, no solo hacen trajes de la talla 36 y por supuesto no es necesario ir enfundadas en licra hiperapretada para conseguirlo.

