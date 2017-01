Estambul. Una de las ciudades más bellas del mundo. El Bósforo, Santa Sofía, el perfil de sus mezquitas, el colorista Gran Bazar… Destino turístico por excelencia que en los últimos años ha sido capaz de cuestionar la supremacía incluso a una potencia mundial como España. Sin embargo hoy el sector turístico y por ende su economía se tambalea con la lacra del terrorismo. Sí Estambul, sí Turquía, que aún siendo declarado estado laico cuenta con un 96% de población musulmana, sufre como nadie las consecuencias de un terrorismo que además de integrista se ha cocinado entre oscuros intereses económicos que se materializan en mercenarios del terror. Europa se retuerce ante cada atentado en sus fronteras. Las redes sociales se llenan de "Je suis Paris" "Je suis Belgique", pero ¿Alguien es Estambul?

Más bien al contrario se viene reclamando a la comunidad islámica más contundencia a la hora de mostrar su rechazo a la crueldad y violencia del Estado islámico. Con ello se presupone a los musulmanes una obligación moral por el hecho en sí mismo de compartir religión con los terroristas.

Algo así como si ante un caso de abuso de menores en la iglesia católica, todos los católicos de bien además de rechazar y reprobar los hechos, estuvieran moralmente obligados a manifestarse públicamente, o como si cada vez que hubiera una nueva víctima por violencia de género se debiera exigir a todos los hombres de bien que convocaran una manifestación para demostrar su rechazo.

Así se viene creando, de manera sutil, la opinión de que la población musulmana no rechaza frontalmente estos actos, como si el terrorismo de grupos radicales como al-Qaeda o el Estado Islámico les fueran prácticamente ajenos.

Parece obviarse que los datos demuestran más bien todo lo contrario, pues resulta un hecho probado que más de un 80 % de las víctimas de los atentados terroristas del E.I. son precisamente musulmanes. Dejando aparte consideraciones sobre el origen de este tipo de terrorismo, así como las causas de su perpetuación, que se muestran cada vez más relacionadas con intereses económicos de las grandes potencias, que con razones puramente ideológicas o religiosas, lo que sí parece incontestable es que el terrorismo de grupos fundamentalistas en sus múltiples vertientes viene golpeando especialmente a los propios musulmanes:

Fuentes de la ONU han confirmando que en Siria cientos de niños son reclutados de manera forzosa por el E.I. obligándoseles a realizar actos de extrema violencia, y que la población de países de mayoría musulmana como Somalia o Nigeria han venido sufriendo atentados, secuestros y violaciones por grupos radicales como Al Shabaab o Boko Haram.

Además las pérdidas en sus patrimonios son incalculables: saqueos que provocan daños irrecuperables en sus museos, como en los casos de Iraq o Siria, o destrucción de obras de arte y grandes monumentos, aún estando muchos de ellos protegidos por organismos a nivel internacional, como es el caso de Palmira parcialmente destruida por el Estado Islámico o los budas de Bamiyan en Afganistán, destruidos por el ejército Talibán en 2011, algo que ni tan siquiera la UNESCO pudo evitar.

Por otro lado los daños colaterales a los atentados que están sufriendo los países musulmanes en sus economías son incalculables: para países como Túnez, Egipto o incluso Turquía cuyas economías son altamente dependientes del turismo, las pérdidas pueden ser inestimables, pues a la reducción de ingresos que supone la caída del número de turistas que anualmente vienen visitando estos lugares, en muchos casos fuente fundamental para su PIB, hay que añadir la desinversión que pueden traer estos hechos a medio plazo, ya que uno de los condicionantes para la implementación y permanencia de las grandes compañías del sector en un destino turístico, es la estabilidad y seguridad en la zona y el país. El avance del turismo en los últimos años en estos países ha sido clave para su desarrollo, y en muchos de ellos es un sector que da empleo a buena parte de la población activa.

En Turquía el turismo ha mostrado en los últimos años un crecimiento espectacular. Considerado actualmente uno de los más colosales rivales para nuestro país, el sector turístico se ha venido desarrollando de manera vertiginosa durante la última década, debido no solo a la proximidad con Europa, a sus innumerables recursos y a su clima, sino también a la gran profesionalización a que el país somete hoy en día al sector turístico turco. Los atentados de los últimos años van a suponer un mazazo a su economía difícil de calibrar.

Si se puede decir que Turquía está al pie de Europa, desde luego Estambul prácticamente es Europa: la parte asiática de Estambul se reduce básicamente a algún que otro palacio, y a unos barrios residenciales que el turismo casi desconoce. Estambul es Europa en sus mezquitas, en su Basílica Santa Sofía, en su Gran Bazar, en su Palacio Topkapi y en sus plazas y callejuelas.

A mí, que hace tres años me enamoré de esta hermosa ciudad, me duele Estambul, me duele la amabilidad de sus calles, me duele el colorido de sus mercadillos, me duele el olor de sus bazares, me duelen sus antiguas tradiciones y por qué no, su culto al islam tan válido como el cristianismo europeo. En definitiva, yo también "Soy Estambul".

http://viajesvagalume.blogspot.com.es/