No es normal que la Policía aparezca en los medios informativos realizando reivindicaciones, parece como que "ellos están para garantizar el orden y tendrán que aguantarse un poco, que para eso son policías" , y en cierto modo, debería ser así, y debería ser así, si los que tienen la capacidad para dirigir la sociedad (especialmente la clase política) hicieran su trabajo. Y si que se aguanta, pero llegados a un punto, y lo veo en mis compañeros (de todos los cuerpos policiales) estamos HARTOS.

Hartos de Gurtel, de Noos, de Eres, de Pujoles, de los castigs de Aguirre, de aforados, de los que utilizan la democracia según les convenga, hartos de una clase política que contempla la corrupción pero poco o nada hacen para luchar contra ella, que toman por idiotas a los ciudadanos diciendo que acortan los plazos en procesos judiciales, mientras recortan en efectivos para luchar contra el fraude, o implementan unas tasas que impiden acceder a la justicia a los que menos o nada tienen.

Hartos de hipócritas que dicen luchar contra el fraude mientras consienten paraísos fiscales en pleno corazón de Europa, paraísos en los que reposan las fortunas de sus amigos o aliados. Hartos de golfos que utilizan sus cargos políticos para enriquecerse.

Hartos de ser arietes y escudos, de reprimir al vecino en nombre del Estado de Derecho, en definitiva, hartos -sí- de dar la cara por tanto caradura.

Estamos en las calles, en las redes, de noche, de día, de urgencia, de prisa, al frío y al calor, estando para que "te vean", estando con discreción, que si estás "molestas" y si no te ven "Nunca están cuando hacen falta" y si hay un atasco y estás en el cruce, el atasco es porque estás. Somos los del café a medias cuando hay que salir "pitando", esos a los que llaman cuando están con su familia y tienen que dejarla para incorporarse al Servicio, esos que tienen que cambiar los planes de vacaciones, los que no pueden disfrutar los días libres con sus parejas por "necesidades del servicio" los que tienen que tomar decisiones en segundos en estados de stress, decisiones que a un jurista le puede llevar días y por las que van a ser medidos con el máximo rasero: "Si te equivocas, pringas". Detengo/no detengo quito el arma/no la quito entro/no entro, denuncio/no denuncio. Sí, señores, esto es el día a día de un policía, ese al que le dan una formación express, un uniforme y un arma y lo echan a la calle a hacer cumplir todas las leyes, ese que tiene menos derechos que el resto de los ciudadanos y al que le otorgan la condición de agente de la autoridad las 24 horas del día y los 365 días del año, sin poder dedicarse a otra actividad para complementar esa "tarifa plana" que le pagan y que se ha estancado hace mas de una década, ese al que casi nadie le llamará nunca AMIGO.

Pero quiero centrarme aquí, en nuestra Ciudad, en la que nací, me eduqué, trabajo y aprendo cada día. Trabajo, si, y aprendo, también, con un grupo humano al que aprecio y del que me siento plenamente orgulloso. Somos un equipo, con nuestros defectos y nuestras virtudes, pero eso si: El compromiso con la sociedad es incuestionable, prueba de ello son los numerosos reconocimientos nacionales e internacionales que Pontevedra ha cosechado por ser un ejemplo de convivencia, y de capacidad para llevar a cabo eventos de gran proyección internacional y eso, por mucho que traten de echarnos -con perdón- "mierda encima", es un hecho objetivo. Un edificio no se construye sin un proyecto, por supuesto, y eso tiene su mérito, pero el proyecto, el edificio, no se puede llevar a cabo, y no se sostiene si no hai buenos obreros. (Recientes estudios parecen afianzar la idea de que las pirámides de Egipto no fueron construídas por esclavos sino por obreros que tenían una gran consideración en la sociedad de la época).

Ciertamente parecía dificil regrasar a los tiempos del "ordeno y mando" con decretos que recuerdan a los bandos militares. Parece mentira, pero así es. Algunos/as que ahora ostentan el poder, son víctimas de las mismas prácticas que en el pasado combatían y denostaban. Probablemente, y así lo creo, la incapacidad para llevar a cabo una responsabilidad te conduce a tomar decisiones que ponen de manifiesto tus carencias. No hace falta un "decretazo" para recordar que tenemos que incorporarnos al Servicio ante unha hipotética situación de alarma, YA LO HACEMOS porque somos profesionales ¿se les olvidó la ola de incendios del 2006? Ningún policía cuestionó la total dedicación. No fué necesario llamar a nadie.

Aquí se echaron las horas que fueron necesarias sin que nadie tuviera que decirnos que había que hacerlo ni por decreto ni por teléfono ni por cualquier otro medio.

Nunca hasta ahora se había elevado a escarnio público la sanción a un funcionario, y precisamente lo han hecho con una compañera policía. Seguramente al ideólogo le hubiera gustado vestirle el San Benito y ponerla a la puerta del Concello, pero claro, eso ahora es ilegal.

Señores del Gobierno municipal, aquí hay un problema y alguno/a de su equipo está queriendo apagar el fuego con combustible, están haciendo mucho daño a la imagen de la Policía Local, y eso, no lo olviden, no hace mas que afianzar la incompetencia de quien lo hace, lo promueve o lo consiente. Su responsabilidad es solucionar el problema aportando diálogo y propuestas (En el caso Ferrovial -Serv. Recogida basuras- se apresuraron a exigir diálogo, justo lo que ustedes no hacen).

Lo que comenzó siendo una protesta por discriminación salarial lo están convirtiendo en una cuestión de dignidad y por ahí -que les quede muy claro- no vamos a pasar. No pretendemos estar por encima de nadie, solo pedimos una equiparación justa y la respuesta que están dando, es lamentable. Negocien como crean conveniente, sean valedores de los caudales públicos, argumenten lo que les dicte su responsabilidad de gobernantes, pero no intenten pisotearnos, -simplemente no podrán-.

Sr. Alcalde, algo le conozco y por eso apelo a su capacidad. Recuerdo, no hace mucho, en una situación informal, que dirigiéndose al grupo en el que me encontraba, nos dedicó el cariñoso apelativo de "la vieja guardia". Me gustó como lo dijo y como demostró su empatía.

Sr. Alcalde, en su equipo hai quien no está a la altura y lo sabe, y sabe perfectamente que lo que demandamos es justo y sabe sin duda que los problemas no se afrontan desde el rencor ni desde el autoritarismo, y hasta puedo reconocer que por nuestra parte es posible que las cosas no se plantearan como era debido: Es posible. Le ruego que tome las riendas de su equipo y exija que se adopten soluciones porque prolongar el conflicto sería un lamentable error. Por favor, hágalo, Le aseguro que le quedaremos eternamente agradecidos.

Felíz y próspero año nuevo.

J. L. Vázquez. Policía Local de Pontevedra. 31 años de dedicación profesional.