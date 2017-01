¿Cuánto falta para que lleguen los Reyes?

Aquellos que tengan hijos pequeños en casa es muy posible que estén escuchando reiteradamente la misma pregunta desde que empezaron las vacaciones escolares de Navidad: Cuánto queda para que lleguen los Reyes? Todos los días al menos una vez hemos de responder esta cuestión rebajando el número de días que faltan para la llegada de los Soberanos de Oriente mientras la ilusión de los pequeños crece a medida que el gran acontecimiento se aproxima en el tiempo.

Hace un par de días mi hijo depositó en el buzón específicamente designado para ello su carta a los Reyes una vez elaborada la misma con todo el detalle y concentración que tal circunstancia merecía. Ahora toca esperar para ver si Melchor, Gaspar y Baltasar entienden como bueno su comportamiento a lo largo de este año que ya termina y colman sus expectativas en forma de regalos contenidos en la carta.

Si yo tuviera que elaborar mi propia carta a los Magos incluiría varias peticiones concernientes al deporte local.

Les pediría que el Pontevedra CF realizara una segunda vuelta de competición tan brillante como la primera lo que casi le garantizaría la clasificación para la fase de ascenso y volvería a colocarle entre los equipos importantes de la categoría.

No me olvidaría de solicitar la prolongación indefinida de la gran racha de juego y resultados de la SD Teucro que conllevaría el ascenso del equipo azul a la categoría que le corresponde y que no es otra que la máxima de nuestro balonmano.

También solicitaría que cristalizara la consolidación del Cisne en la división de plata del mismo deporte y que le permite incluso a día de hoy soñar con una clasificación histórica para la fase de ascenso a Asobal.

Incluiría igualmente el deseo de que el Arxil superase de una vez por todas la dichosa serie de lesiones y diferentes problemas de sus jugadoras para recuperar el tono en la segunda parte de su Liga y tratar de reengancharse a los primeros puestos de la clasificación.

Y pediría que la Gimnástica, el Galaico, el club Natación Pontevedra, el Leis, SuperFroiz y en definitiva el resto de los clubes y deportistas de nuestra ciudad y comarca en sus diferentes modalidades y divisiones obtengan los objetivos que persiguen.

Termina otro intenso año deportivo en nuestra ciudad y lo hace con uno de los mejores broches posibles, la celebración de la San Silvestre. Esta carrera popular cada vez más multitudinaria en su participación y que alcanza en 2016 su XXXIII edición engalana las calles de Pontevedra el último día de cada año.

Con ese colorido que otorga ver a familias enteras corriendo para divertirse y las originales vestimentas que muchos de los corredores lucen para regocijo de los espectadores apostados en las aceras, la San Silvestre pone el colofón a ese espíritu deportivo en las calles que afortunadamente imbuye a Pontevedra desde hace ya algún tiempo a lo largo del cual la ciudad ha dejado de vivir a espaldas del deporte. La máxima expresión del ejercicio deportivo concebido para disfrutar junto a familiares o amigos dejando un poquito de lado la faceta más competitiva encuentra en la San Silvestre su máxima expresión.

Disfrutemos de ella y de su ambiente festivo pues en unos días volverán las competiciones oficiales de nuestros conjuntos y con ellas llegarán alegrías o satisfacciones pero posiblemente también disgustos y decepciones.

Feliz año nuevo a todos y buenos Reyes Magos.