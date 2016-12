Blanca Navidad

Ya están aquí las navidades. Si tardo un poco más me pilla esto recogiendo el árbol. En casa ponemos árbol. De plástico. Blanco. Al principio puse el grito en el cielo, luego me pusieron en su sitio, en mi sitio, quiero decir. Ahora a comer y a callar. El turrón de chocolate suchards lo inventó un psicópata que quería acabar con todos nosotros lentamente. Una dulce agonía de colesterol y calorías. El turrón de suchards es lo mejor de la navidad, de largo. Y también lo peor.

Luego están los amigos invisibles, sempiternos invitados a una fiesta de regalos anónimos que culmina una semana de romperte la cabeza porque no sabes qué comprar. Al final la frustración te lleva al odio. Acabas odiando a alguien que no sabe por qué le odias. "Toma tu mierda de regalo" piensas y "más vale que te guste" mientras lo sitúas junto al árbol. Blanco. De plástico. Y luego todo el mundo despliega dotes teatrales al abrirlos: rostro arrebolado, sonrisa al microondas (cuando debería estar congelada), ilusionadas palabras de gratitud (¡otra vez la colonia de los huevos!) (que no es que sea un perfume para echar ahí...). Se me ha puesto bilis de Ebenezer Scrooge solo empezar el texto y ahora esto va cuesta abajo.

Cenas con los amigos, otro clásico. Cada vez más gordos todos, cada vez más feos. Vinagre que llevo hoy.

Las cenas navideñas sirven, sobre todo, para vender lotería de Reyes. Repasar anécdotas tan sobadas ya que nadie se molestar en intentar exagerarlas un poco más: ya no dan más de sí. La gente se lanza al cava y a las copas y a los chupitos como si fuesen a prohibirlos al terminar el año, y a lo mejor es así un día de estos, o a lo mejor ya no los podremos pagar. Las autopistas, mientras generan beneficios, en manos privadas. Cuando dan en quiebra, las pagamos los parvos de siempre. Yo creo que se equivocan subiendo los impuestos al alcohol. Si es que bebemos para olvidar, y con tanto que tenemos que olvidar, deberían abaratarnos el trago, nunca mejor dicho.

Felices fiestas a todos y a todas.