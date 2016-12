Carta abierta a Pablo Iglesias

Podemos tiene que ser Podemos y no otra cosa, #AsiNoPablo con DIÁLOGO es mejor.

Manifestabas compañero Pablo, (justo después de que tu propuesta sobre las reglas de juego de Vistaalegre fuese la mas votada), que debíamos de evitar las tensiones internas, que debíamos de unirnos, que debíamos de trabajar todos juntos y juntas por un PODEMOS mas fuerte... en eso estoy de acuerdo, pero para que esa manifestación sea real y no solo unas bonitas palabras vacías de contenido, deben de ser corroboradas con hechos, y la realidad es que los hechos que se acometen desde los fieles seguidores de Pablo Iglesias (que no de podemos porque podemos somos todos y todas), son los contrarios a tus palabras.

El cese de Jose Manuel Lopez poco después del resultado sobre las reglas de Vistaalegre, o las actuaciones ya largas en el tiempo de Carmen Santo Queiruga en Galicia, donde utiliza las redes sociales de Podemos Galicia para promocionar sus escasas intervenciones públicas y mantiene ocultas y en el ostracismo a las intervenciones de los demás compañeros que realizan un trabajo igual o mayor que el de ella, es sin duda una forma más de buscar el enfrentamiento y no el diálogo y la unidad.... lo último e inaceptable fueron sus manifestaciones del dia 26 en prensa diciendo que los Errejonistas sobraban y hacían daño al partido.

Pero esto es solo una excusa para la SG de PG, las acciones de CSQ no solo son contra los errejonistas, igualmente actúa indiscriminadamente contra las bases, contra los inscritos e inscritas que venimos del 15M y que defendemos la identidad propia de Podemos en Galicia, que queremos que Podemos Galicia realice sus propias políticas y que no queremos estar disueltos dentro de un partido nacionalista como es la Marea, CSQ actúa contra cualquiera que pueda poner en peligro su escalada al poder que es lo único que le importa, su propio beneficio.

Por eso Pablo Iglesias Turrion, asi NO, tú eres el Secretario General y debes de serlo para lo bueno y para lo malo, debes de ser tú quien tienda la mano a los inscritos que representas, tú debes de apoyarte en ellos y escucharlos, y no pretender someterlos, por eso Pablo tú debes de decirle a CSQ que escuche a las bases, que dialogue con ellas, que baje de su pedestal, que convoque una asamblea general presencial y abierta donde los inscritos e inscritas le puedan decir lo que piensan en realidad y deje de proclamar con autobombo y sin democracia todas sus virtudes que al fin solo las ve ella y sus seguidores acérrimos....y para ello tú debes de hacer antes lo mismo.

Pablo Iglesisa Turrion, debes de escuchar a las bases, debes de observar y pensar... un 60% de inscritos activos no ha participado en una votación tan sencilla como entrar en un ordenador y darle a un botón, cuando dicha votación era de una gran importancia, debes de ver lo que significa eso, debes de ver que de ese 40% participante un 58% de ellos ha dicho que no queria el sistema desborda, que un 58% de los participantes en la votación no han apoyado ese sistema, y que a pesar de ser el mas votado solo ha vencido en un 2% al segundo mas votado... todo a pesar del órdago que lanzaste de irte si no ganaba tu opción.

La opción que defendías Pablo fue la más votada, si, pero con una ventaja de un 2% sobre la segunda y con un 58% de los votantes que no la han apoyado no creo que puedas considerarlo una victoria... si yo fuera Pablo Iglesias apostaría por el diálogo, por la integración, y por supuesto por la unidad (que no uniformidad), y ello pasa porque quien tiene el poder del aparato del partido, (Pablo Iglesias en España y Carmen Santos en Galicia), sean generosos y tiendan la mano, no olvides Pablo que un líder lo es porque da ejemplo y se pone al frente y no porque impone o somete a sus súdbitos, recuerda que los de abajo entramos en Podemos para rebelarnos contra la casta que queria súdbitos, no te vuelvas casta porque entonces la rebelión estará servida porque queremos libertad y derechos y no sometimiento, ya no somos súdbitos.