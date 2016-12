O sea, o sea: lo flipo con los de Hacienda

Quiso la casualidad que hace unos días, precisamente a bordo de un AVE Madrid-Alicante, leyera la noticia de que el Ministerio de Fomento, en sus planes del AVE a Galicia, proyecta la construcción de un apeadero en Otero de Sanabria, una pedanía zamorana de apenas 26 habitantes. La polémica generada por esa decisión es más que lógica habida cuenta que, según los datos del programa “educativo” de la propia AEAT, “1 km de alta velocidad cuesta en torno a 18 millones de euros de media” (dato que se completa con el hecho de que “en España existen… más de 3.100 km de alta velocidad”, así que hagan cuentas o, quizá, mejor no las hagan). No obstante, en el otro lado de la balanza, está la sentida reflexión de Lucía Méndez, trayendo a colación el magnífico ensayo “La España vacía” de Sergio del Molino. Y es que en el episodio del “disputado” apeadero de Otero de Sanabria, confluyen muchas y diferentes sensibilidades -probablemente todas legítimas, pero solo una (¿cuál?) verdadera- sobre la optimización y racionalización del gasto público.

En el lado de los ingresos, ahí sí que lo tengo cada vez más claro: las cosas -como diría Kevin Spacey en “American Beauty”- ya solo pueden ir a peor. El pasado sábado 3/12, el BOE publicó el Real Decreto-ley 3/2016 mediante el que se da una vuelta de tuerca (¡otra más!) a la infinita presión recaudatoria con la confesa finalidad de reducir el déficit público, ese “desagüe” por el que corremos el riesgo de desangrarnos en aras de la tan ansiada estabilidad de nuestras cuentas públicas.

Muchas y muy relevantes son las medidas incluidas en ese Real Decreto-ley que, una vez más, echa mano de la retroactividad media que, con el beneplácito del Tribunal Constitucional, permite modificar las reglas básicas del Impuesto sobre Sociedades (vgr.: la sobrevenida limitación a la compensación de BINs, desvirtuando así ese mecanismo del impuesto que le permite gravar ciclos económicos y no períodos impositivos estancos) a apenas 28 días de su devengo anual. En fin, una más…

Hoy focalizaré mi atención en el artículo 6 de ese Real Decreto-ley, que es el que viene a modificar la Ley General Tributaria, siendo así que desde el próximo 1 de enero ya no podrán ser objeto de aplazamiento/fraccionamiento las siguientes deudas:

.- “Las correspondientes a obligaciones tributarias que deban cumplir el retenedor o el obligado a realizar ingresos a cuenta”, eliminándose aquí la excepción de “en los casos y condiciones previstos en la normativa tributaria” (o lo que es lo mismo: ahora la prohibición de aplazar/fraccionar ya es total y absoluta). Auguro graves tensiones de tesorería y sus consiguientes “huidas hacia delante”.

.- “Las resultantes de la ejecución de resoluciones firmes total o parcialmente desestimatorias dictadas en un recurso o reclamación económico-administrativa o en un recurso contencioso-administrativo que previamente hayan sido objeto de suspensión durante la tramitación de dichos recursos o reclamaciones”. Sinceramente lo veo todo un sinsentido jurídico: ¿por qué los contribuyentes que hayan discrepado con la Administración tributaria y hayan visto cómo las pretensiones de esta eran postpuestas mediante una suspensión cautelar, se ven luego perjudicados por el juego de esta prohibición que les impide demorar -fraccionándolo o no- el abono de lo que adeudan? Su única y exclusiva razón de ser es mejorar los flujos de efectivo hacia el erario público, “por el artículo 33” (o, si se prefiere, “porque yo lo valgo”); no hay otra (y de haberla, no se nos explica pues nada dice al respecto la “exposición de motivos”).

.- “Las derivadas de tributos que deban ser legalmente repercutidos salvo que se justifique debidamente que las cuotas repercutidas no han sido efectivamente pagadas” (en cuyo caso, digo yo, ya se habría podido acudir a la vía de rectificación de cuotas repercutidas por impago). En fin…

.- “Las correspondientes a obligaciones tributarias que deba cumplir el obligado a realizar pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades”; cerrando así el perverso círculo iniciado el pasado 30/9 con el aberrante sistema de pagos a cuenta entonces alumbrado. Amén de que esta redacción, en su literalidad, no se ciñe a la imposibilidad de diferir el abono del pago fraccionado del IS sino que, en puridad, prohíbe el aplazamiento/fraccionamiento de toda obligación tributaria (sea o no el propio pago a cuenta) a cargo de ese obligado tributario lo que, obviamente, no es lo mismo.

Javier Gómez Taboada

Blog Espazo Tributario