Si hay un perdedor en los presupuestos, ese es Lores

No seré yo quien llame perdedor a ningún concejal de nuestra ciudad, y mucho menos en un articulo de carácter técnico jurídico, pues podría demostrar cierto grado de subjetividad no deseada. Como presidente de Comisión de Economía e Facenda del Concello de Pontevedra me gustaría aclarar algunos puntos sobre el entuerto legal en que nuestro alcalde Lores ha metido a toda la Corporación. Explicaré de forma sucinta los hechos acaecidos desde mi punto de vista.

La junta de Gobierno propone un presupuesto en el mes de diciembre, dicho presupuesto es estudiado y dictaminado por la Comisión que presido, en ella los distintos grupos de la oposición realizan 34 enmiendas parciales, de las cuales salen 22 aprobadas, todas ellas con el voto en contra el BNG. De esas 22 enmiendas los servicios jurídicos económicos del Concello detectan problemas en dos, una del PSOE y una del PP. La primera es retirada, y la segunda subsanada en tiempo y forma.

El lunes por la mañana el alcalde de Pontevedra, según su competencia retira el asunto del Pleno, y anuncia que las enmiendas son ilegales, y que además no le permiten gobernar, decidiendo de forma unilateral realizar un nuevo pleno con un presupuesto, sin el dictamen de la Comisión de Economía, es decir sin las enmiendas de todos los grupos políticos, para asociarlo a una moción de confianza según el articulo 197 bis de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.

Ahora debemos recapitular algunos puntos:

El Artículo 127 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales en su punto dos dice textualmente “Corresponde a la Comisión Especial de Cuentas el examen, estudio e informe de TODAS las cuentas, presupuestarias y extrapresupuestarias, que deba aprobar el Pleno de la Corporación, de acuerdo con lo establecidos en la legislación reguladora de la contabilidad de las entidades locales”. El presupuesto que lleva Lores al pleno incumple este punto fundamental, que emana de la voluntad popular representativa. Se solicita asimismo un informe jurídico al secretario del pleno, que en brillante reflexión argumenta la dificultad jurídica que entraña el camino emprendido por el alcalde, situando como único precedente legal una sentencia en contra de las tesis sostenidas por el BNG En la comisión Extraordinaria y Urgente del día 22 de Diciembre, se hace constar en el acta no consta que haya NÍNGUN INFORME TÉCNICO QUE DIGA QUE LAS ENMIENDAS DE LA OPOSICIÓN SON ILEGALES. Uno de los argumentos de Lores para no votar las enmiendas en el PLENO es por tanto FALSO. Se nos dice además que se acude al 197 bis, artículo de carácter excepcional, que debe reunir a priori una de las dos situaciones descritas, que se produzca un voto en contra de los presupuestos, o que se produzca una situación de bloqueo. Ninguna de las dos situaciones se producen a día de hoy, pues las medidas que lleva la oposición son en torno a 4 millones de euros sobre un presupuesto de 72, esto quiere decir que son en torno a 5,65% del presupuesto, por lo que el bloqueo es difícil de justificar.

Lo que ha sucedido, es justamente lo contrario, es el gobierno de Lores el que ha iniciado el bloqueo de la acción de la oposición, demostrando que en ningún momento ha querido negociar con las demás fuerzas políticas (voto en contra de las 34 enmiendas de la oposición), inventando que las mismas eran ilegales (el secretario del pleno así lo hace constar) e imponiendo un presupuesto a los ciudadanos que carece del matiz democrático que emana de las Comisión de Economía en Facenda.

El máximo responsable de negociar y aprobar un presupuesto es el alcalde, si hay un perdedor en este proceso sin duda, este es Lores.