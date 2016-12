Si se creían que se iban a librar de leer algo en PV sobre el caso Caranchoa, estaban listos. Resumamos: el jovenzuelo y youtuber Sergio Soler, conocido en el mundo del youtuberismo como Mr. GramBomba, ha saltado a la primera plana de casi todos los medios al recibir un sopapo de una de las personas a las que abordaba por la calle para grabarlas. Un repartidor cuyo nombre no ha transcendido reaccionó propinándole un guantazo tras recibir el apelativo de "Caranchoa" por parte del youtuber. Este, indignado, manifiesta que solo estaba haciendo una broma. Algunas fuentes apuntan a que el video, que el youtuber subió a youtube, como estaba mandado, fue editado y se borró una segunda ocasión en que el repartidor recibió el citado insulto. Se impone el análisis.

Primero, pese a que el youtuber dice haber colgado una gran cantidad de videos con sus "bromas" sin haber sufrido agresión alguna, es absolutamente normal que la primer la reciba de un "repartidor". ¿O no? Si es repartidor, pues ya se sabe. Segundo, si te andan con la cara porque no te percatas de que decirle a alguien (que está trabajando, y a quien te diriges para provocarlo, grabarlo y subirlo a tu canal) algo como "Caranchoa" es un tipo de agresión verbal, es que tienes que repetir primaria. En los patios de los colegios de primaria se aprende perfectamente qué es agresión verbal y qué no lo es. Tercero. GramBomba ha emitido el siguiente pensamiento en formato enunciado verbal: "está por ver si Caranchoa es un insulto". A este muchacho va a ver que ingresarlo. Para estudiar su cerebro, digo. Tal vez una observación en profundidad de su neocórtex pueda arrojar luz sobre lo singular de su propuesta vital.

Debemos señalar, bueno, en realidad no es que debamos, pero nos da la gana señalar que el video en cuestión ha superado el millón de visitas.

El repartidor ha puesto el caso en manos de un abogado pues no facultó al youtuber para usar su imagen en su canal de youtube, aunque aparezca pixelada.

Por su parte, Mr. GramBomba ha manifestado haber sido objeto de insultos y amenazas y ha cerrado su canal de youtube. En algún medio aparece que el pobre muchacho dice que no va a sacar ni un chavo de todo esto porque cuando hay una agresión no te dejan monetizarlo, "ya que estás incumpliendo las normas de la página". Acabáramos.

La RAE ha aclarado, en su cuenta de twitter, que tanto caraanchoa como caranchoa son términos válidos.