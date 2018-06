Támara Echegoyen fai historia co equipo español, segundo na Volvo Ocean Race

© María Muiña / MAPFRE in the Volvo Ocean Race

Tras máis de 45.000 millas (83.000 quilómetros) de navegación ao redor de todo o mundo, a Volvo Ocean Race chegou á súa fin. E aínda que o equipo español non logrou a vitoria si fixo historia. Cruzou a liña de meta en segunda posición, o que supón o mellor resultado xamais logrado nesta competición.

O equipo español Mapfre chegou á Haia (Holanda) tras os 3 días, 3 horas, 39 minutos e 25 segundos que empregou na última etapa desta volta ao mundo con escalas, que iniciaran no porto de Gotemburgo (Suecia).

A vitoria foi para o barco chinés Dongfeng Race Team, que acumulou un total de 72 puntos ao vencer na undécima e última etapa, por 70 dos españois. A terceira praza foi para os holandeses Team Brunel, que acabou con 69 puntos.

Ao remate da volta ao mundo, o patrón do barco español, Xabi Martínez, recoñeceu que "se nos caeu o mundo encima" cando viron que o Dongfeng adiantáralles. Aínda así, destacou que o traballo dun equipo que "é o mellor que temos". Así, lembrou que "chegamos os mesmos que saímos de Alacante e iso ten un valor importante".

Pola súa banda, a pontevedresa Támara Echegoyen explicou que "estamos moi contentos" coa competición que fixeron, pero "estabamos preparados para gañala" polo que quedar segundos "foi un pouco doloroso". Visiblemente emocionada, sinalou que os chineses do Dongfeng "fixeron un gran traballo e meréceno".

A súa experiencia na Volvo Ocean Race foi "moi dura" pola duración da regata e as condicións ás que se enfrontaron, pero afirmou que "para min foi incrible", xa que "aprendín moitas cousas e creo que agora son mellor regatista". Agora, engadiu, é "momento de descansar e gozar".

An emotional @TEchegoyen speaks honestly following @desafioMAPFRE overall second place #VolvoOceanRace pic.twitter.com/H0I622f4eo