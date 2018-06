A Gimnástica, ben representada nos campionatos de España Sub-20 e Sub-18

Chega a hora dos campionatos de España e a Sociedad Gimnástica está preparada para tentar desempeñar un bo papel nas citas grandes da tempada.

Esta fin de semana o protagonismo será compartido entre os Nacionais Sub-20 e Sub-18, que se disputarán en Murcia e Xixón respectivamente.

Ata Murcia desprazaranse tres atletas do conxunto pontevedrés, Andrea González, Claudia Puig e Lucía Ferrer.

Clara opción de medalla é a primeira das deportistas, Andrea González, que acode coa mellor marca da tempada entre as inscritas no lanzamento de xavelina (45,59 metros), mentres que no lanzamento de peso parte na décima posición do ránking.

Claudia Puig pola súa banda participará en lanzamento de disco (36.35) e lanzamento de xavelina (37.65) coa oitava mellor marca en ambas as probas, mentres que Lucía Ferrer ten a 12ª mellor marca das 21 participantes en 100 valos e a décimo terceira nos 100 metros lisos.

En canto ao campionato xuvenil en Xixón, sete serán os deportistas da Gimnástica en liza.

Raúl Cortizo competirá en salto de altura e de lonxitude (7º e 18º do ránking), Marco Martínez en triplo salto e lonxitude (9ª e 26ª marca provisional respectivamente), Cristina Garrido nos 100 metros lisos (19ª non ránking), María Jiménez en disco (8ª), Iria Filgueira en martelo (13ª) e Blanca Armenteros e Paula de la Torre nos 800 metros (12ª e 17ª respectivamente).