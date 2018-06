O Villarreal leva a 23 edición do Arousa Fútbol 7

Por primeira vez o Villarreal inscribiu o seu nome no palmarés do Arousa Fútbol 7 como vencedor do torneo alevín.

O Submarino Amarelo impúxose este domingo na gran final, disputada no estadio Manuel Jiménez, o AS Roma por 2 goles a 1, confirmando a súa gran competición.

Os castellonencos avanzaron de rolda na fase inicial xunto ao Barcelona, deixando na cuneta ao Porto, Ural e Atlético Cuntis, e despois nas eliminatorias venceron o Espanyol de Barcelona e o Manchester City xa nas semifinais, equipo que levaría o terceiro posto.

Na final os amarelos saíron en tromba animados pola súa remontada ante o City. Así comezaron a crear perigo ata que Mario Gallego aproveitou un servizo do seu compañeiro Paco Estaban para poñer en vantaxe ao seu equipo.

Co 1-0 chegábase ao descanso, e tras el a Roma estirouse a por o empate, atopándose co gardameta Gerard Nguema antes de que o Villarreal ampliase o marcador por medio de Jorge Casañ. Un gran gol de Issa Guglielmelli para os italianos puxo emoción aos últimos minutos, pero o porteiro do Submarino evitou a remontada e deu o título aos seus.

Paco Esteban (Villarreal) foi declarado como mellor xogador do torneo, mentres que o seu compañeiro Gerard Nguema foi o mellor porteiro. Ademais o premio á deportividade foi para o Kashiwa Reysol, o de mellor adestrador para Thiago Ferreiras ( FC Porto) e o de máximo goleador foi un galardón compartido entre Issa Guglielmelli (AS Roma) e Joel Tshisanga (Manchester City).