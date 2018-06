O Mapfre de Támara Echegoyen chega líder á última etapa da Volvo Ocean Race

Todo se decidirá na última etapa. Na regata decisiva saberase se Támara Echegoyen convértese na primeira española en proclamarse vencedora da Volvo Ocean Race.

O Mapfre no que navega a pontevedresa, embarcación do Real Club Náutico de Sanxenxo, recuperou a última hora deste venres o liderado da Volta ao Mundo a Vela despois de chegar a Goteborg en segunda posición na meta da Etapa 10.

O desafío español apertou ata o último metro na busca do triunfo de etapa, pero non puido cun Team Brunel que lle avantaxou en só un minuto e 55 segundos.

Con este segundo posto, o Mapfre suma un total de 65 puntos, os mesmos que o vencedor desta décima etapa, Brunel, pero tal e como indican as regras da volta ao mundo o desempate rompe a favor do mellor situado na xeral das regatas costeiras, o que favorece aos do Náutico de Sanxenxo.



O terceiro na xeral é agora Dongfeng cun total de 64 puntos nun triplo empate virtual, debido a que se espera que a embarcación chinesa some un punto extra ao final do percorrido ao ser o que menos tempo investiu ao longo da Volvo Ocean Race.

Desta forma todo queda por decidir a falta de só unha etapa, entre Goteborg e A Haya, con 700 millas de percorrido que comezarán o xoves 21 de xuño. O mellor clasificado dos tres equipos proclamarase vencedor da prestixiosa regata oceánica.