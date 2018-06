Rial renova e convértese no décimo xogador teucrista confirmado

O novo proxecto da Sociedad Deportiva Teucro ten xa a boa parte dos seus protagonistas confirmados despois da renovación de José Manuel Rial.

O club anunciou o acordo de continuidade co lateral, que cumprirá así o seu cuarto ano consecutivo na que é a súa segunda etapa no equipo, do que saíu para militar en equipos como Aragón, La Rioxa ou Gijón.

Rial viu limitado esta última campaña o seu rendemento por culpa dunha grave lesión de xeonllo da que aínda se recupera, pero espera estar en plenas condicións para o inicio da pretempada. Ademais, aínda que desde a lesión que sufriu en 2016 no ombreiro perdeu protagonismo en ataque e centrouse en axudar no esquema defensivo, desde o Teucro confían en que volva converterse nunha peza importante no lanzamento exterior.

Coa súa renovación, só falta por coñecer que pasará con outros tres xogadores do plantel azul, como son o extremo e capitán Carlos García, o porteiro Santana e o tamén extremo Iván Fernández.

Actualmente con Rial son 10 os confirmados para a próxima tempada, xunto a Fafa Cangiani, Natan Suárez, Guillermo Fischer, Davor Cutura, Dani Hernández, SamuGómez, Juan Quintas, Jorge García Lloria e Andrés Moyano.