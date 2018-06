Carol Agulla, Pablo Rodríguez e o Saraiba, Premios San Xoán 2018

O Consello Municipal de Deportes de Poio fallou este mércores a relación de gañadores dos Premios San Xoán, que distinguen aos mellores deportistas locais da tempada a nivel local.

A deportista feminina máis destacada do ano segundo o fallo do xurado foi Carolina Agulla, xogadora do primeiro equipo do Poio Pescamar de fútbol sala que se proclamou campión da Copa Xunta e que, previsiblemente, será convocada para participar nos próximos Xogos Olímpicos da Mocidade.

No apartado de mellor deportista masculino o recoñecemento recaerá en Pablo Rodríguez, piragüista que este ano se proclamou campión de España junior na modalida de C-1 500 metros e participou no campionato mundial da súa categoría.

Por último será premiado o equipo senior do Club Saraiba de ximnasia rítmica, formado por Laura Gómez e Iria Calvar, e que se proclamou campión autonómico.

Os Premios San Xoán 2018 entregaranse dentro do programa das festas patronais o venres 22 de xuño, despois do pregón previsto no Concello ás 21:00 horas.