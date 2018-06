Jabato seguirá unha tempada máis á fronte do Cisne

O proxecto do Club Cisne Balonmán na División de Honra Prata terá continuidade a próxima tempada no banco.

O club pontevedrés confirmou a última hora do luns a renovación de Javier Fernández 'Jabato' como adestrador do primeiro equipo.

Desta forma o técnico de Cidade Real afrontará o seu terceiro curso no banco cineísta, ao que chegou no verán de 2016 procedente do Academia Octavio vigués.

Nos dous anos que leva Jabato en Pontevedra, o Cisne logrou asegurar con suficiencia a permanencia na categoría de prata do balonmán nacional, finalizando a competición en novena e décima posición respectivamente.

Unha vez asegurada a continuidade dunha das bases do proxecto deportivo, a entidade que preside Santiago Picallo ponse agora ao choio para tentar confeccionar un plantel competitivo. Para iso deberá sobrepoñerse a algunha baixa destaca como a do gardameta Pablo Galán que xogará a próxima campaña co Cangas na Liga Asobal.