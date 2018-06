O Torneo Internacional Benxamín de Fútbol-7 recupera A Xunqueira como sede na súa XX edición

Presentación do XX Torneo Internacional Cidade de Pontevedra de Fútbol-7 Benxamín © Mónica Patxot Presentación do XX Torneo Internacional Cidade de Pontevedra de Fútbol-7 Benxamín © Mónica Patxot

A emoción e a ilusión do mellor fútbol base volve esta fin de semana aos campos da Xunqueira coa XX edición do Torneo Internacional Cidade de Pontevedra de Fútbol-7 Benxamín.

Tras un ano en Monte Porreiro, a fase final do torneo organizado pola EF Portero 2000 regresa ás súas orixes cunha competición que se desenvolverá o sábado 9 e o domingo 10 de xuño.

Jonny, futbolista do Real Club Celta de Vigo, exerceu esta vez de padriño dun evento "que te queda marcado", sinalou en relación a este tipo de competicións nas que el participaba de pequeno e na que "lo que más puedes hacer es disfrutar", explicou aos novos futbolistas do club anfitrión presentes no acto de presentación.

O actual campión, o Benfica, defenderá o título ante equipos da talla de Sporting de Portugal, Sevilla, Athletic Club, Real Sociedad, Real Sporting de Xixón, RC Celta ou RC Deportivo, entre outros. Ademais desde a previa chegan o AD Sagrado, AJ Lérez, Arosa SC, SD Cristo Victoria, ED Val Miñor, Victoria CF e EFB A Estrada, completando o cartel a EF Portero 2000.

Os grupos de competición para a fase final do Torneo Cidade de Pontevedra quedaron configurados da seguinte maneira: