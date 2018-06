Ángel Iglesias despídese do Teucro

A renovación na Sociedad Deportiva Teucro será máis profunda da esperada inicialmente, no que será o primeiro proxecto de Luís Montes no primeiro equipo.

O club azul confirmou este luns a saída de Ángel Iglesias, que abandona o club despois de dúas tempadas.

O extremo coruñés chegou a Pontevedra no verán de 2016 procedente do Academia Octavio, colaborando no ascenso á máxima categoría e á permanencia esta campaña en Asobal, onde anotou 44 goles en 30 partidos.

Iglesias súmase así á lista de saídas na que xa se atopaban Borja Méndez, Yoan Balázquez, Johnny Medina, Óscar Silva, Edu Moledo e Bruno de Castro.

Renovados xa Andrés Moyano, Dani Hernández, Samu Gómez e Juan Quintas e fichados Davor Cutura, Cangiani e Natan Suárez, aínda falta por coñecer o futuro doutros xogadores importantes, como os dous inquilinos da portería estes últimos anos, Santana e Lloria, o capitán Carlos García, Iván Fernández ou Rial.