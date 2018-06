O Cros Popular Cabo Udra consolídase no calendario

O Cabo Udra volverá contar co seu particular Cros Popular o vindeiro domingo 17 de xuño na que será a súa terceira edición.

Natureza e deporte combinaranse de novo nun evento que contará con actividades complementarias.

Seguirá o mesmo sistema que na súa anterior edición, cunha carreira absoluta de 10 quilómetros (12:00 horas), e diversas categorías con percorridos adaptados segundo a idade (desde as 10:00 horas). Ademais habilitaranse xogos populares da man da Asociación Xoán XXIII ou se contará cun rocódromo e tirolesa para a diversión dos pequenos.

A saída estará instalada en Chan de Esqueiros, cun rodeo por Udra ata o campo de tiro, e outra pasada por Udra para subir ao campo de fútbol e baixar polo monte ata a meta.

As inscricións manteranse abertas na ata o 13 de xuño, cun custo de 6 euros para a carreira absoluta. Pola súa banda os centros educativos poderán anotarse de balde ata o día 8 de xuño.

Na rolda de prensa de presentación do III Cros Popular Cabo Udra estiveron presentes: Manuela Millán, presidenta da ANPA Cabo Udra; Vanesa Carballo, directora do CEIP Montemogos; Marcos Torres, coordinador do evento; Ricardo Verde, presidente do Club de Atletismo Corredoiras; Teresa Lagos, directora da Asociación Xoán XXIII; Fran Soliño, responsable do Taller Ocupacional da Asociación; Daniel Otero, usuario de Xoán XXIII; e Félix Juncal, alcalde de Bueu.