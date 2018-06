Óscar Silva e Johnny Medina poñen fin á súa etapa no Teucro

Johnny Medina, no partido entre Teucro e Huesca no Municipal © Diego Torrado

A etapa de Johnny Medina e Óscar Silva como xogadores da Sociedad Deportiva Teucro chegou este venres ao seu final.

Así o confirmou o club nun comunicado, engadindo os seus nomes á lista de baixas na que tamén figuran ata a data Borja Méndez, Yoan Balázquez, Edu Moledo e Bruno de Castro.

En ambos os dous casos deixan a entidade azul despois de dúas tempadas e co sabor amargo deixado por senllas lesións de gravidade.

O pivote Johnny Medina foi peza fundamental no ascenso á Liga Asobal a pasada campaña, pero unha rotura de ligamentos no xeonllo apartoulle das pistas a final de curso e deixoulle fóra do equipo ata principios de 2018.

Pola súa banda Óscar Silva, que chegou ao Teucro no verán de 2016 procedente do Academia Octavio, participou de forma decisiva tamén no ascenso desde a súa posición de lateral, pero danou o ombreiro na segunda xornada de liga en Asobal nunha lesión que lle fixo perder gran parte do ano, xa que non regresou ás canchas de xogo ata o tramo final da tempada.